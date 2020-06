Am Badestrand in Wolmirsleben fühlt sich diese Familie aus Magdeburg pudelwohl. Allerdings luden die Temperaturen am Wochenende noch nicht zum Baden ein. Doch das ist den Kindern egal. Foto: René Kiel

Vor ein paar Tagen wurde im Naherholungszentrum Seebad Schachtsee in Wolmirsleben wieder der Badebetrieb eröffnet.

Wolmirsleben l „Die Saisoneröffnung ist planmäßig ihren Gang gegangen. Wir hatten eine gute Besucherzahl an Campern. International sind wir gut vertreten. Wir haben hier Besucher aus vier Nationen auf dem Platz und alles ist sehr schön“, sagte Joachim Noeske, der die Anlage im Jahr 2011 von der Verbandsgemeinde Egelner Mulde erworben hatte.

„Der Badebetrieb ist noch nicht angelaufen, denn es ist noch ein bisschen frisch. Aber wir sehen der Sache postiv entgegen“, sagte Noeske der Staßfurter Volksstimme. Er hat am Strand Vorsorge getroffen, um die Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erfüllen zu können. Noeske: „Wir haben unsere Corona-Abstandsregelungen in Form von Sanddünen, die wir aufgeschüttet haben, ganz gut gelöst. Jeder hat seinen eigenen Sandhaufen. Und wer noch keinen hat, dem schaffen wir noch einen.“

Das Team dieser beliebten Freizeiteinrichtung hatte im Frühjahr alles schön und schick gemacht, wie der aus Leipzig stammende Unternehmer mitteilte. Zudem hat er neue Sommerliegen gekauft und die Anlage damit attraktiver gemacht, damit die Urlauber Mallorca in diesem Jahr nicht vermissen. Mit den Liegen will der Investor noch mehr sonnen- und badehungrige Gäste an den Strand locken.

Joachim Noeske hat das Wolmirslebener Seebad am Schachtsee und damit die Bördegemeinde Wolmirsleben zum Sommerwohnsitz für sich und seine Familie auserkoren und fühlt sich dort sehr wohl.

Auf die Frage, ob Kurzentschlossene ohne Campingwagen, die in diesem Jahr ihren Sommerurlaub in Deutschland verbringen wollen, im Naherholungszentrum in Wolmirsleben willkommen sind, sagte Noeske: „Wir haben genügend Zeltplätze, so dass sich die Leute ein Zelt mieten oder kaufen können, oder wir haben unsere Ferienhäuser, die für alle zur Verfügung stehen.“

Und wie sieht es in diesem Jahr bei herrlichem Sommerwetter mit Partys und Feiern am See aus? Fällt wegen der Corona-Pandemie etwa alles ins Wasser? „Wir haben im August auf jeden Fall das Mitteldeutsche Wasserfest wie in jedem Jahr, wenn unser Bürgermeister ins Wasser steigt mit Schlips und Kragen. Und wir haben dieses Jahr eine Schlagernacht. Es werden auch noch andere Veranstaltungen kommen. Es wird auf jeden Fall eine Veranstaltung stattfinden zum Abschluss der Corona-Pandemie“, sagte Joachim Noeske.

Er will auch in diesem Jahr den Badegästen, die den ganzen Tag arbeiten müssen, wieder entgegen kommen, in dem er ihnen im Hochsommer täglich bis 22 Uhr, wo andere kommunale Bäder längst geschlossen haben, das Baden im See ermöglicht. „Bei schönem Wetter ist täglich auch die Gastronomie gewährleistet“, sagte Noeske.

Attraktiver werden soll die Anlage rund um den ehemaligen Braunkohlentagebau auch durch rollende Mobilheime mit einer Wohnfläche von 35 bis 57 Quadratmeter, die dort aufgestellt werden sollen. Vorgesehen sind mehr als zehn Stück.

Joachim Noeske: „Nach diesen Mobilheimen gibt es eine starke Nachfrage vor allen Dingen aus den alten Bundesländern. Es gibt Leute, die sagen, sie möchten ihren Lebensabend in Sachsen-Anhalt verbringen, weil das Umfeld hier gut ist. Und vor allen Dingen höre ich immer wieder: ,Hier ist es sehr preiswert.‘ Die Hälfte ist verkauft. Aber es gibt bei uns noch einge freie Plätze für Mobilheime.“

„Sie werden so zentral am Nordstrand aufgestellt, dass man vom Wohnmodul aus gleich die Angel ins Wasser schmeißen kann“, sagte der Besitzer des Seebades. Sie können auch als Erstwohnsitz angemeldet werden.