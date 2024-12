Es ist soweit: Heute startet „Salz Land Köpfe“, der neue Podcast für das ganze Salzland. Gespräche im Salzland an spannenden Orten, mit Menschen, die über dieser Orte und darüber hinaus viel zu erzählen haben. Wen wir wo überall treffen möchten und wer uns im Kriminalpanoptikum in Aschersleben als Erster begegnet ist.

Im Kriminalpanoptikum in Aschersleben unterhielten sich der frühere Kriminalist Rolf Strehler (links) und Frank Klemmer für die erste Folge.

Aschersleben. - Wer Rolf Strehler trifft, muss sich keine Sorgen machen, dass dieser nichts zu erzählen haben könnte. Obwohl der heute 67-Jährige bereits seit 2017 als Kriminalhauptkommissar im Ruhestand ist und inzwischen auch nicht mehr Kriminalistik an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben lehrt, ist sein Fundus an Geschichten reich bestückt.