Salzfee in Staßfurt hängt noch ein Jahr dran

Staßfurt - Für die Salzfee in Staßfurt war die Zeit seit September 2020 keine schöne Zeit. In normalen Zeiten hätte Jenny Geraldine Marnitz in ihrer Amtskleidung mit schickem weißen Kleid und Schärpe bei zahlreichen Veranstaltungen in Staßfurt, aber auch außerhalb der Salzstadt die Vorzüge der kleinen Mittelstadt im Herzen des Salzlandkreises und Sachsen-Anhalts präsentiert. Wegen dieses Virus namens Corona war die Repräsentantin aber erneut zum Stillsitzen verdammt. Nicht einen Termin hatte die Salzfee seit September 2020.