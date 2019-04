Am 10. Mai geht der zweite Salzland-Lauf in Staßfurt über die Bühne - als buntes Volksfest mit Sport, Unterhaltung und Trubel.

Staßfurt l Die Gaensefurther Sportbewegung als Verein hat 2019 die Organisation von Staßfurts neuem Städtelauf auf ehrenamtlicher Basis in der Hand. „Wir bekommen sehr viel Unterstützung durch die Stadt und die Sponsoren“, sagt Sabine Börner von der Laufgruppe der Gaensefurther Sportbewegung.

Nachdem im vergangenen Jahr am 6. Mai noch der „Wobau-Lauf“ in der Steinstraße stattfand, wird dies nun der zweite „Salzland-Lauf“. Hintergrund der Umbenennung ist der Leitbild-Prozess, wo der Städtelauf als neues Projekt für die Stadt Staßfurt ins Auge gefasst wurde.

Lauf findet jetzt Freitagabend statt

„Wir wollten den Lauf nicht am Sonntag, 12. Mai, durchführen, weil dann viele andere Läufe parallel stattfinden“, erklärt Sabine Börner zur Verlegung des Laufes von Sonntagmittag auf Freitagabend. „Und wir haben viel Euphorie vom Lehrer City-Lauf, bei dem wir zu Gast waren, mitgenommen. Da war viel mehr Leben in der Stadt, weil die Läden noch geöffnet waren.“

Daher ist beim Salzland-Lauf am 10. Mai auch der Gewerbeverein Staßfurt mit im Boot. Ladeninhaber können bis 20 Uhr öffnen. „Außerdem wollen wir einen gemütlichen Ausklang und Festcharakter am Freitagabend ermöglichen, wenn die Besucher bis in den Abend hinein bleiben können“, ergänzt Ralf Klar von der Wobau, die wie die Stadtwerke Staßfurt als Hauptsponsor auftritt.

Schulen sprinten um Wanderpokal

Um die 170 Anmeldungen sind bereits eingegangen, mit bis zu 330 Teilnehmern rechnen die Veranstalter. Für den meisten Trubel werden die Mädchen und Jungen sorgen, die beim Stadt-Pokal-Lauf mitmachen. Eltern, Lehrer und Familien feuern die kleinen Sprinter an. Fast alle Grundschulen der Stadt und der Ortsteile sind schon angemeldet. Auch Sekundarschulen wie die „Am Tierpark“ sind mit ganzen Klassen am Start.

Die Streckenführung ändert sich im Vergleich zum letzten Jahr leicht. Die Gaensefurther Sportbewegung ist das Areal um den Stadtsee und die Innenstadt mit der Laufgruppe mehrfach abgelaufen und hat die Kilometer gemessen. Dabei ergab die kleine Runde um den Stadtsee genau 0,5 Kilometer und die große Runde zwischen den Kreisverkehren Luisenplatz, Salzland Center und Neumarkt 2 Kilometer. Die Strecke wurde vom Ordnungsamt genehmigt. Am Lauftag wird die Steinstraße ab 16 Uhr gesperrt, während der Läufe sind die Straßen um das Zentrum herum aber immer halbseitig befahrbar.

Unterhaltung mit Bühne und DJ

Der Salzland-Lauf wird am 10. Mai um 16.45 Uhr von Oberbürgermeister Sven Wagner eröffnet, mit der Salzfee an seiner Seite. Start- und Ziel ist immer am Sperlingsberg, direkt auf der Steinstraße. Die Staßfurter Schützen begleiten den Start zu den größeren Läufen mit Salutschüssen.

Ein Bühnenprogramm mit DJ Frank Seifert und viel Musik unterhält die Besucher. Unter anderem die Dance Factory aus Egeln wird auftreten. Die Bühne soll auf dem Sperlingsberg in Höhe des Optikers platziert werden. Tische und Sitzbänke laden Besucher zum gemütlichen Beisammensitzen ein. Moderator Klaus Dreisbach kommentiert die Läufe wieder am Start- und Zielpunkt in amüsanter Art und Weise.

Auf dem Sperlingsberg wird eine Hüpfburg für Kinder aufgebaut. Stadtwerke und Wobau stellen sich an eigenen Ständen vor.

Nur noch eineinhalb Wochen sind es jetzt bis zum Salzland-Lauf. Die Gaensefurther Sportbewegung hat mit der Stadt, den Stadtwerken und der Wobau alles organisiert. Urkunden wurden entworfen, Medaillen probegedruckt. Sabine Börner hat auch die Startklappe schon getestet. Trainiert wird schon seit Monaten in Staßfurt und Umgebung in verschiedenen Laufgruppen.

„Wer noch mitlaufen möchte, kann sich regulär noch bis 2. Mai anmelden“, lädt Sabine Börner mit ihren Partnern bei Wobau, Stadtwerken und Stadt ein. „Aber auch Nachmeldungen sind am Tag des Laufes noch bis 30 Minuten vorher möglich.“