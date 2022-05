Salzland-Lauf: Vierte Auflage in Staßfurt am Freitag, 13. Mai

Beim Salzland-Lauf in Staßfurt gibt es verschiedene Strecken bis zu zehn Kilometer. Der Rundkurs führt mitten durch die Innenstadt.

Über 500 Läufer waren im vergangenen September beim Salzland-Lauf in Staßfurt dabei.

Staßfurt - Abergläubischen Menschen läuft ein Schauer über den Rücken. Am Freitag, 13. Mai, findet der nächste Salzland-Lauf in Staßfurt statt. Es ist die vierte Auflage. Glück oder Unglück? Freitag, der 13. soll für das Organisationsteam ein guter Tag werden. „Eine Arbeitskollegin von mir hat an einem Freitag, den 13. geheiratet. Für sie ist es ein Glückstag. Das hat uns motiviert“, sagt Organisationschefin Sabine Börner von der Gaensefurther Sportbewegung. Die Organisatoren werden alles dafür tun, damit der Ablauf reibungslos wird.