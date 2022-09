Salzlandkiste: Regionale Produkte zum Kennenlernen

Bodenständig. Regional. Und immer mit der unersetzlichen Prise Salz: So schmeckt der Salzlandkreis. Wer die kulinarische Vielfalt der Region kennenlernen möchte, wirft einen Blick in die Salzlandkiste. Dieses besondere Geschenk ist auch weit mehr als eine Zusammenstellung regionaler Produkte.

Schönebeck/Staßfurt - Fruchtige Marmelade und cremiger Honig, deftige Wurst im Glas, handgefertigte Schokolade, ein Fläschchen Eierlikör, Saft, Kräuteröl, selbst gemachte Nudeln, eine Saatscheibe und natürlich auch ein Säckchen Salz: Was Wolfgang Zahn Stück für Stück aus der Salzlandkiste holt, überrascht. Wer hätte gedacht, dass vor der eigenen Haustür so viele Köstlichkeiten produziert werden? In dem Karton, der Motive aus dem Landkreis zeigt, offenbaren sich echte kulinarische Schätze. Und das seit 2016. Jedes Jahr gibt es etwas Neues zu entdecken, verrät der Ideengeber von der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt. Auch in diesem Jahr zum Weihnachtsgeschäft dürfen sich die Salzländer und ihre Gäste auf neue Geschmackserlebnisse freuen.