Salzlandkreis: Alte Bräuche und neue Traditionen unterm Weihnachtsbaum

Am 24. Dezember ist Heiligabend. Unter glitzernden Weihnachtsbäumen werden sich Geschenke stapeln, Familien kommen in Besinnlichkeit zusammen. Im Salzland wird dabei sehr auf Tradition geachtet.

Auch in früheren Zeiten gab es in Staßfurt weihnachtliche Beleuchtung. Das zeigt eine Postkarte aus dem Jahr 1938. Sie zeigt die Bodebrücke mit Blickrichtung Innenstadt/Steinstraße. Rechts ist der beleuchtete „schiefe Turm von Staßfurt“ zu sehen. Der Kirchturm der ehemaligen Johannis-Kirche wurde 1964 abgerissen.

Staßfurt - Die Kinder wissen beim Öffnen der Türchen am Adventskalender schon längst Bescheid, dass der große Tag immer näher rückt. Heute durfte Türchen Nummer 23 geöffnet werden, morgen schon öffnet sich das letzte und bedeutungsvollste Türchen: Morgen ist Heiligabend. Der Tag, an dem der Weihnachtsmann artige Kinder mit Geschenken beschert, während nicht so artige Kinder mitunter weniger Geschenke bekommen.