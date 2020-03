Betreuung, Busverkehr, Behörden? Wie geht im Salzlandkreis weiter?

Schulen und Kitas

Staßfurt/Schönebeck l Eltern werden geben, ihre Kinde zuhause zu betreuen, wenn das möglich ist. Ab Montag sollten nur noch Kinder von Eltern in Kitas und Schulen betreut werden, die in sogenannten „unverzichtbaren Bereichen“ arbeiten: Das sind der Gesundheitssektor (Kliniken, Pflege, Unternehmen für Medizinprodukte), Energie- und Wasserversorgung, Lebensmittelherstellung, Arznei, Justiz, Polizei, Feuerwehr, Lehrer und Erzieher und Öffentliche Verwaltung.

Aber: Wichtig ist die individuelle Absprache mit den Kitas und Schulen vor Ort. Gibt es andere dringliche Gründe für eine Notbetreuung, sollen Eltern das mit dem Personal besprechen. Auch Alleinerziehende, die aus irgendwelchen Gründen arbeiten gehen müssen, dürfen nicht abgewiesen werden. Die Stadt Staßfurt erklärt, dass für Eltern in ungeklärten Situationen eine Lösung gefunden werde. Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) sagt: „Keiner muss in Panik verfallen“. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) erklärt: „Die Notbetreuung in Kitas und Schulen wird für Schönebeck besprochen“. Es wird abgeraten, Kinder von den Großeltern betreuen zu lassen.

- Eltern müssen Nachweis bringen -

Die Eltern, die in den „unverzichtbaren Bereichen“ arbeiten und/oder ihre Kinder trotz allem in Kita oder Schule bringen müssen, müssen bis Mittwoch, 18. März, einen schriftlichen Nachweis des Arbeitgebers oder Dienstherren in der Kita oder beim Träger vorlegen. Das Formular dafür wird ab Montag in den Einrichtungen und auf den Internetseiten des Landkreises und der Städte als Download zur Verfügung gestellt.

Busverkehr läuft ohne Kontakt zum Busfahrer

Busse im öffentlichen Linienverkehr werden aktuell häufiger gereinigt, teilt die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland (KVG) mit. „Der Busverkehr wird wie gewohnt stattfinden“, so Landrat Markus Bauer (SPD). Allerdings wird das Fahrpersonal keine Auskünfte mehr erteilen oder Tickets verkaufen. Der Ein- und Ausstieg in die Busse erfolgt nur noch über die mittleren und hinteren Türen. Der Bereich nahe des Fahrers und die erste Sitzreihe werden gesperrt. Kunden müssen ihre Fahrkarten online oder am Automaten kaufen. Zur Not werden Fahrgäste ohne gültigen Fahrausweis befördert.

Verwaltung und Behörden

Die Verwaltung von Salzlandkreis und Stadt Staßfurt inklusive Bürgerservice bleiben geöffnet. Jedoch rät man, Fragen lieber telefonisch zu klären und nur die Sprechzeiten zu nutzen, wenn es unvermeidbar ist. Die Verwaltungen wollen den sozialen Kontakt mit Video- und Telefonkonferenzen so niedrig wie möglich halten, so Wagner. Dienstfahrten sollen die Mitarbeiter reduzieren. Wo es möglich ist, sollen Mitarbeiter flexibel und mobil arbeiten. In diesem Zusammenhang sollen für das öffentliche Leben notwendige Sitzungen nach einer intensiven Risikoabwägung weiterhin stattfinden.

Wasserverband schließt

Der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) Bode-Wipper mit Sitz in Staßfurt bleibt ab sofort bis 17. April für den Besucherverkehr geschlossen. Alle Sprechzeiten werden gestrichen. Aufgrund der erhöhten Infektionen sei es oberstes Ziel, die Mitarbeiter zu schützen. „Als Betreiber sogenannter kritischer Infrastruktur sind wir dringend auf unsere Mitarbeiter angewiesen, um die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung aufrecht zu erhalten“, so Geschäftsführer Andreas Beyer. Der Verband müsse wichtige Aufgaben wie den Betrieb der Kläranlage und den Bereich Trinkwasser weiterhin leisten können. Bei Havarien müssen spezielle Anlagen wie zum Beispiel die Wassertürme schnell repariert werden können. Weitere Wasserverbände hätten bereits ähnliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Der Verband und sein 24 Stunden-Bereitschaftsdienst sind weiter telefonisch erreichbar.

Veranstaltungen werden abgesagt

Laut Oberbürgermeister Sven Wagner werden die städtischen Veranstaltungen in Staßfurt abgesagt. Hinter den meisten Konzerten, Lesungen oder anderem stehen aber private Veranstalter. Die Stadt hat diesen eine Empfehlung an die Hand gegeben, wonach diese selbst entscheiden müssen, ob sie ihre Veranstaltung stattfinden lassen oder absagen. Etliche Events werden aktuell abgesagt. Das Kurhaus in Bernburg veranstaltete am Samstagabend die vorerst letzte Show. Die Ascherslebener Kulturanstalt sagt alle öffentlichen Termine inklusive Parks und Gärten ab. Das Theater Dessau stellt den Spielbetrieb und die Theaterbusfahrten von Staßfurt und Hecklingen aus vorerst ein.

Feuerwehr hält Einsatzbereitschaft aufrecht

Versammlungen, Dienstabende und Ausbildungen der Feuerwehren der Stadt Staßfurt wurden ausgesetzt. „Mit dieser Maßnahme sollen die Kinder und die aktiven Einsatzkräfte vor dem Corona-Virus geschützt und somit die Einsatzbereitschaft gewahrt werden“, teilt die Stadtwehrleitung auf der Facebook-Seite mit. Die Feuerwehr hat ihre Ausrüstung für sensible Einsätze aufgestockt.

Neues Testzentrum bei Bernburg

Der Salzlandkreis richtet angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus in Zusammenarbeit mit Ameos in Roschwitz bei Bernburg ein Testzentrum ein. In der Turnhalle können sich Bürger ab Dienstag, 17. März, testen lassen. Das Testzentrum wird wochentags von 15 bis 18 Uhr mit Mitarbeitern der Landkreisverwaltung und Ameos besetzt. „Wir wollen Arztpraxen und Kliniken damit entlasten. Diese Einrichtungen benötigen die Kapazitäten für die schweren Fälle“, sagt Landrat Markus Bauer. Die Chipkarte der Krankenkasse muss mitgebracht werden, eine Überweisung ist nicht erforderlich. Ameos untersucht die Proben innerhalb von 24 Stunden in seinem Zentrallabor.

„Drive In“ für Tests in Schönebeck

Tests sind außerdem ab Montag in Schönebeck möglich, wie Oberbürgermeister Bert Knoblauch mitteilt. Dort wird ein „Drive in“ von der Kassenärztlichen Vereinigung aufgebaut – und zwar auf dem Parkplatz in der Bölzig-Straße in Schönebeck. Dieses Testzentrum steht Bürgern aus dem nördlichen Salzlandkreis und dem südlichen Magdeburg zur Verfügung. Voraussetzung ist eine ärztliche Zuweisung.

Wertstoffhöfe Staßfurt und Wolmirsleben zu

Der Kreiswirtschaftsbetrieb teilt mit, dass Abfall weiterhin regulär abgefahren wird. Die großen Wertstoffhöfe in Aschersleben, Bernburg und Schönebeck bleiben geöffnet. Die kleineren Standorte in Wolmirsleben und Staßfurt werden auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Mitarbeiter des Kreiswirtschaftsbetriebs in den Verwaltungen in Aschersleben und Schönebeck stehen nur telefonisch oder schriftlich für Anliegen zur Verfügung. Ein direkter Kundenkontakt soll vermeiden soll, so Betriebsleiter Ralf Felgenträger.

Desinfektionsmittel gehen aus

„Bis Freitagabend hatten wir keine Desinfektionsmittel mehr“, sagt Michael Teuber. Der Inhaber der Adler-Apotheke berichtet von massiven Nachfrage der Kunden. Apotheken waren dazu übergegangen, größere Mengen an Desinfektionsmittel hauptsächlich an Unternehmen im Gesundheitsbereich oder anderen wichtigen Bereichen auszugeben. Desinfektionsmittel für den Privatgebrauch sind bis heute nach wenigen Minuten vergriffen, die Lieferanten kommen nicht hinter. „Die Apotheker dürfen nach einem Erlass jetzt wieder selbst Desinfektionslösungen nach Rezeptur herstellen“, so Michael Teuber. Die Mischung aus Ethanol aus dem Baumarkt und Wasserstoffperoxid steht 24 Stunden und wird dann in kleine Flaschen abgefüllt.

Jobcenter und Agentur für Arbeit

Das Jobcenter Salzlandkreis bittet mit sofortiger Wirkung, Kunden nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung persönlich in der Behörde zu kommen. Anja Huth, Chefin der Agentur für Arbeit Bernburg, teilt zu den neuen Kurzarbeiterreglungen mit: „Bis jetzt haben knapp fünfzig Arbeitgeber aus den unterschiedlichsten Branchen eine Erstberatung zum Kurzarbeitergeld im Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur erhalten.“ Die meisten Nachfragen kommen aus der Tourismusbranche, wo der Einbruch sehr zeitnah zu spüren sein wird, außerdem aus den Bereichen Großhandel, Metallverarbeitung, Dentallabore, Personenbeförderungsunternehmen, Frisöre und Kosmetiker. Die Agentur für Arbeit sagt die Berufsfindungsmesse in Bernburg am 21. März ab, ein neuer Termin folgt.

Notruf entlasten, Hotline anrufen

Der Salzlandkreis will ab sofort aktuelle Informationen zur Ausbreitung und Ansprechpartner auf der eigenen Internetseite zur Verfügung stellen und hat die Spezialseite „Corona-Virus“ online eingerichtet. Dort sollten sich die Bürger zunächst grundlegend informieren. Daneben steht aufgrund der aktuellen Lage die Corona-Hotline des Fachdienstes Gesundheit zur Verfügung. Diese ist ab sofort auch am Wochenende in der Zeit von 9 bis 16 Uhr unter (03471) 68 42 684 erreichbar. Die Hotline wird für die Wochentage auf 8 bis 20 Uhr erweitert. Zu anderen Zeiten sollten Bürger die Nummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung wählen. Der Landrat bittet darum, die Leitstelle des Salzlandkreises nur in Notfällen anzurufen.

Sportvereine stoppen Training

Der Sportverein ZLG in Atzendorf mit über 400 Mitgliedern stellt mit sofortiger Wirkung und bis 30. April den kompletten Trainingsbetrieb in allen Abteilungen ein. Alle geplanten Veranstaltungen werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, teilt Vereinschef Günter Döbbel mit. Auch weitere Vereine wie die Sport- und Karateschule in Staßfurt lassen ihr Training in den nächsten Tagen ausfallen.