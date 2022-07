Salzlandkreis: Frische Erdbeeren direkt aus der Region

Kleine Läden auf Wochenmärkten oder am Straßenrand bieten aus der Region Obst und Gemüse an. So auch in Schönebeck, wo im Auftrag der „Saaleperle“ Erdbeeren verkauft werden.

Schönebeck/Kleinmühligen - Saftig-süße Erdbeeren aus der Region und auch das eine oder andere leckere Likörchen gibt es bei Ramona Baumeister am Stand Ecke Schillerstraße/ Am Stadtfeld in Schönebeck. Seit vier Jahren ist sie nun schon für den Verkauf der Erdbeeren von „Saaleperle“ zuständig, verrät sie. Die Erdbeeren stammen – wie der Name sagt - aus der Region, konkret aus Groß Rosenburg. Und neben dem auffälligen erdbeerförmigen Verkaufsstand in Schönebeck gibt es auch in Kleinmühlingen noch eine Verkaufsstelle. Die Versorgung mit Erdbeeren ist derweil noch für die nächsten paar Wochen gesichert. Denn auf den Feldern bei Groß Rosenburg werden auch Sorten angebaut, die erst etwas später reif werden. So muss also auch in der nächsten Zeit – zum Glück – nicht auf frische Erdbeeren verzichtet werden. Da kann durchaus noch der eine oder andere Kuchen gebacken werden.