Der Kreistag muss sich am Mittwoch erneut mit geplanten Prüfungen des Landesrechnungshofes auseinandersetzen.

Bernburg l Die übergeordnete und unabhängige Behörde will die Finanzen der Gesellschaften und Beteiligungen des Salzlandkreises prüfen. Ziel ist es, Einsparmöglichkeiten bei der öffentlichen Hand zu finden oder sogar auf Steuerverschwendung hinzuweisen.

Bücher sollen geprüft werden

Bereits im März sollten die Kreistagsmitglieder durch einen Beschluss dem Landesrechnungshof diese Prüfrechte gewähren. Genauer sollen die Gesellschafterverträge der Unternehmen so geändert werden, dass die Behörde deren Bücher dauerhaft einsehen kann. Bei der letzten Sitzung des Kreistags hatte sich die Mehrheit der Kommunalpolitiker allerdings dagegen entschieden und war dem Argument gefolgt, dass solche Prüfungen zu zeitaufwendig für die jeweilige Organisation seien.

Nun steht das Ansinnen, mit dem die Salzlandkreisverwaltung an den Kreistag herantritt, aber erneut auf dem Themenplan des Kreistags, am morgigen Mittwoch. Das heißt, die Verwaltung will noch einmal auf einen positiven Beschluss drängen, eventuell ist der Landrat auch gegen den Beschluss vom letzten Kreistag in Widerspruch gegangen. Das ist seine Pflicht, wenn Beschlüsse gefasst werden, die mit der Rechtslage nicht konform gehen.

Im Hintergrund macht der Landesrechnungshof Druck. Dieser hatte schon im März nach dem negativen Beschluss im Kreistag angekündigt, seine Prüfrechte trotzdem durchsetzen zu wollen und sich dazu an die oberste Verwaltungsbehörde, das Landesverwaltungsamt, zu wenden. Der Salzlandkreis ist rechtlich gesehen verpflichtet, die Bücher seiner Gesellschaften und Beteiligungen offenzulegen.

Rechtlage eindeutig

Einen Austausch mit der oberen Verwaltungsbehörde hat es jetzt zumindest gegeben. Der Sprecher des Landesrechnungshofes Frank Düsekow teilt mit: „Mittlerweile wurde unsere Rechtsauffassung vom Landesverwaltungsamt bestätigt“. Beide Landesbehörden sind also der Auffassung, dass der Salzlandkreis die Prüfrechte einräumen muss.

Der Landesrechnungshof hatte bereits nach einer turnusmäßigen Prüfung des Salzlandkreises 2015 auf Prüfrechte für die Gesellschaften des Kreises gedrängt. Die Forderung war jetzt wieder aktuell geworden, weil die Gesellschaften des Salzlandkreises für den Buslinienverkehr beim Landesrechnungshof (KVG und PNVG) gemeldet worden waren. Die Gesellschaften für den Buslinienverkehr sind vom Salzlandkreis als Tochterfirmen gegründet worden, um den öffentlichen Busverkehr zu bedienen. Bei solchen Konstellationen schaut der Landesrechnungshof gern genau hin, da solche Firmen mit Millionen öffentlicher Gelder bezuschusst werden. Der Salzlandkreis hat weitere eigene Gesellschaften oder ist an solchen beteiligt, teilweise auch bezuschusst (siehe grüner Kasten).