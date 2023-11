Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Die Lebenshaltungskosten im Salzlandkreis zählen zu den günstigsten in ganz Deutschland. Sie liegen 9,3 Prozent unter dem Durchschnitt. Noch preiswerter ist es nur im Vogtlandkreis (Sachsen) und in Greiz (Thüringen) mit jeweils 9,5 Prozent sowie in Görlitz (Sachsen) mit 9,4 Prozent unter dem Median. Gleichauf mit dem Salzland ist der Landkreis Pirmasens (Rheinland-Pfalz) als günstigste Region in den Altbundesländern. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung.