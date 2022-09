Salzlandkreis hat sechs Stufen für Notfall

Bernburg - Wie ernst ist die Lage? Ein Blick in den Terminkalender von Landrat Markus Bauer (SPD) könnte den Schluss nahelegen, dass sie sehr ernst ist. Am Freitag fuhr er zunächst zum Landesverwaltungsamt, um dort gemeinsam mit anderen Landräten die Situation zu besprechen. Am frühen Nachmittag besprach er sich dann noch mit den Bürgermeistern des Salzlandkreises. Und danach lud Bauer dann auch noch zur Pressekonferenz.