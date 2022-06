Salzlandkreis: Mülltonnen mit Chip und variable Gebühren?

Schönebeck/Staßfurt - Zwischen Schönebeck und Staßfurt wird jede Menge Restmüll produziert. So viel wie in keinem Flächenkreis in Sachsen-Anhalt. Nach den beiden Großstädten Halle und Magdeburg lag der Salzlandkreis im Jahr 2019 auf dem dritten Platz der Restabfallmengen im Land. Ein Podestplatz, auf den keiner stolz sein kann. Sollte es doch darum gehen, durch Trennung Müll zu vermeiden, um dadurch Umwelt, Natur und Ressourcen zu schonen. Die Frage ist: Wie kann das gelingen?