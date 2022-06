An den vergangenen Montagen haben sich Impfpflicht- und Maßnahmengegner in Aschersleben getroffen.

Aschersleben/MZ - Nachdem sich an den vergangenen Montagen auch in Aschersleben zahlreiche Impf- und Impfpflichtgegner zu friedlichen Demonstrationen getroffen haben - zuletzt waren es bis zu 450 Teilnehmer -, fährt der Salzlandkreis nun schärfere Geschütze auf. Per frisch erlassener Allgemeinverfügung sind seit Sonnabend Versammlungen, Aufzüge oder Demonstrationen ohne vorherige Anmeldung verboten. Die habe spätestens 48 Stunden zuvor bei der zuständigen Versammlungsbehörde zu erfolgen.