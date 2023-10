Was müssen die Züchter bei den Ausstellungen ihrer Tiere beachten? Das war Thema der Halbjahreskonferenz des Kreisverbandes Aschersleben-Staßfurt der Rassegeflügelzüchter im Saal des Hotels „Stadt Bernburg“ in Hecklingen.

Hecklingen - Im Herbst beziehungsweise Winter stellen viele Rassegeflügelzuchtvereine in Sachsen-Anhalt ihre besten Tiere aus und lassen sie von erfahrenen Zuchtrichtern bewerten. In Vorbereitung darauf hatte der Kreisverband Aschersleben-Staßfurt die Leiterin des Fachdienstes Veterinärangelegenheiten und Gesundheitlicher Verbraucherschutz des Salzlandkreises, Dr. med. vet. Marina Bradtke, eingeladen, um aus berufenen Mund von einer Expertin Auskunft zu bekommen.

Sie berichtete den Teilnehmern der Halbjahreskonferenz im großen Saal des Hotels „Stadt Bernburg“ in Hecklingen, dass die Geflügelpest als eine der fünf gefährlichsten Tierseuchen in der EU eingeschätzt wurde. „Das Virus ist in der EU und in Deutschland heimisch geworden und die Gefahr der Einschleppung in die Geflügelbestände ist sehr groß“, sagte sie. Im Salzlandkreis, wo es rund 4000 kleine Geflügelhalter gebe, habe es 2017 einen ersten Fall in einem Legehennenbestand gegeben. „Er konnte so beherrscht werden, dass es nicht zu einer Ausbreitung gekommen ist“, sagte Marina Bradtke. Im vergangenen Jahr seien zwei Ausbrüche in Kleinstbeständen erfolgt. „Für die Züchter ist es bitter, wenn der gesamte Tierbestand vernichtet werden muss“, fügte sie hinzu.

In diesem Zusammenhang verwies sie auf eine Aussage des Friedrich-Loeffler-Instituts, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, wonach ein Zusammenlegen von Rassegeflügel unbedingt vermieden werden sollte. Wenn es keine Ausstellungen gebe, sei das Risiko für die Züchter moderat. „Die Tiere und deren Futter dürfen nicht mit Wildgeflügel in Verbindung kommen“, sagte die Amtstierärztin. Wichtig seien auch eine Schädlingsbekämpfung und der Schutz vor einer Einschleppung. „Die Geflügelhalter und Züchter sollten Bedingungen schaffen, in denen die Tiere unter Restriktionen gehalten werden können, nicht in einem dunklen Stall“, so die Veterinärmedizinerin weiter.

EU-Recht bietet die Möglichkeiten von Ausnahmen

Sie appellierte an die Züchter: „Bitte richten sie sich darauf ein, dass die Tiere in Volierenhaltung untergebracht werden können und bereiten sie sich vor, ihr Geflügel zu schützen.“ Es sei keinesfalls so, dass die Gefahr einer Erkrankung mit der Geflügelpest geringer geworden ist.

Ihren Worten zufolge biete das EU-Recht die Möglichkeit, Ausnahmen zu machen. Davon habe der Salzlandkreis Gebrauch gemacht. „Aber wir müssen uns auf alle verlassen können“, so Bradtke. Es sei nicht zu erwarten, dass kurzfristig ein Impfstoff zur Verfügung stehen werde. Der Weg dahin sei noch ziemlich weit. Zudem böten Impfungen immer die Gefahr, dass unterschwellige Infektionen nicht entdeckt werden könnten. Die Bestände müssten regelmäßig klinisch und labordiagnostisch untersucht werden. Die Kosten dafür seien nicht zu unterschätzen. Das Land sehe derzeit keine Subventionierung vor.

„Wir gehen davon aus, dass das Land Sachsen-Anhalt sehr zeitnah Empfehlungen für die Ausstellungen aussprechen wird“, sagte die Fachdienstleiterin. Das mache Sinn. Es sei aber noch nicht klar, ob es sich dabei um Empfehlungen oder Vorgaben handeln werde.

Berücksichtigt werden müsse die epidemiologische Situation, ob es Nachweise bei Wildgeflügel gebe. Momentan sei es auf diesem Gebiet in der Region relativ ruhig.

Der Bestand müsse gesund sein, damit man Gewissheit habe bei den Geflügelschauen. Tiere, die in Ausstellungen gehen sollen, sollten 14 Tage abgesondert werden, damit sie nicht mit Wildvögeln Kontakt haben. „Wir möchten, dass die Rassegeflügelzucht in Sachsen-Anhalt und im Salzlandkreis weiter durchgeführt wird. Deshalb müssen wir uns auf die Tierhalter verlassen können und suchen wir nach Wegen wie die Ausstellungen stattfinden können.“