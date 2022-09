Salzlandkreis startet große Umfrage bei den Kitas

Was können die Kitas im Salzlandkreis besser machen? Das will der Kreis bei einer Umfrage auch von den Mitarbeitern wissen.

Staßfurt - Wie gut werden die Kinder im Salzlandkreis betreut? Der Fachdienst Jugend und Familie des Salzlandkreises startet dazu jetzt eine große Umfrage, um die Qualität der Arbeit in Kindertagesstätten zu ermitteln. Danach, so der Kreis in einer Mitteilung, sollen „im Sinne der Kinder“ höhere Standards für die Betreuung festgelegt werden.