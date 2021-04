Salzlandkreis stellt Feuerwehren Löschwasserbehälter für die Brandbekämpfung

Die Feuerwehr Pretzien-Plötzky rückte erst am Dienstag zu einem Waldbrand nahe des Sportplatzes in Plötzky aus.

Staßfurt/Schönebeck

Die Sommer in 2019 und 2020 waren besonders trocken. Die Dürrephase führt dazu, dass die Gefahr durch Waldbrände erhöht ist. Gerade in Ostelbien mussten Feuerwehren immer mal wieder in die Wälder ausrücken. Die Bekämpfung der Feuer ist dort allerdings schwerer, weil keine Hydranten in der Nähe sind.

Um in solchen Fällen besser vorbereitet zu sein, gibt es jetzt Unterstützung durch den Salzlandkreis. „Der Salzlandkreis kann die Feuerwehren künftig bei Wald- und Flurbränden noch besser unterstützen. Dafür hat die Kreisverwaltung zwei mobile Löschwasserbehälter mit einem Volumen von jeweils 35000 Liter gekauft. Diese sollen den Wehren je nach Bedarf im Ernstfall als zusätzliche Wasserentnahmequelle dienen“, teilt der Kreis mit. „Die Gesamtkosten liegen bei knapp 21000 Euro. 90 Prozent der Summe übernahm das für Feuerwehren zuständige Innenministerium Sachsen-Anhalts. Dafür hatte die Landesregierung bereits im vergangenen Sommer kurzfristig ein Sonderprogramm aufgelegt.“

Wie sehen diese mobilen Löschwasserbehälter aus? Sie bestehen aus faltbarem Kunststoff und können dank Rollcontainer überall kurzfristig eingesetzt werden. Sie können auch als Zwischenbehälter dienen, um längere Strecken zu überbrücken, oder als taktische Löschwasserentnahmestelle für Hubschrauber oder Löschwasserfahrzeuge. Auch außerhalb des Salzlandkreis sollen die Behälter zum Einsatz kommen.

Feuerwehren freuen sich über die Unterstützung

Aber wo stehen die Löschwasserbehälter? Wer meldet den Bedarf an? Wer entscheidet über den Einsatz? Dazu teilt Kreissprecher Marko Jeschor mit: „Derzeit werden Löschwasserbehälter in einem Lager des Salzlandkreises aufbewahrt. In den nächsten Monaten sollen unter anderem die Fragen geklärt werden, welche Feuerwehren im Salzlandkreis die zusätzliche Technik aufgrund der Brandgefahr insbesondere in den trockenen Sommermonaten am dringendsten benötigen und wie die Feuerwehrmitglieder auf den Einsatz vorbereitet werden können.“ Der konkrete Einsatz sei vom Brandgeschehen abhängig. Sollte die Einsatzleitung feststellen, dass der Einsatz der mobilen Löschwasserbehälter notwendig sei, werden diese auch genutzt.

Bei den Feuerwehren kommt die Nachricht gut an. „Solche Wasserbehälter sind definitiv hilfreich und einsatztaktisch wertvoll“, sagt Tobias Schumann, Stadtwehrleiter der Feuerwehr Staßfurt. Größere Einsätze gab es für die Staßfurter Feuerwehr zum Beispiel in der Vergangenheit bei Ackerbränden. „Da kann man das gut gebrauchen.“ Allerdings: „Wir wissen noch nicht, wie es umgesetzt wird. Wir haben noch nichts bekommen“, sagt Schumann. Ähnlich äußert sich Daniel Schürmann, Stadtwehrleiter der Feuerwehr Schönebeck. „Wir warten ab, wie das geregelt wird. Das entscheidet der Landkreis“, sagt er. Grundsätzlich findet er den Einsatz aber gut. „In den Wäldern in Plötzky und Pretzien haben wir gar keine Wasserversorgung. Da wären solche Löschwasserbehälter eine wichtige Sache.“ In der Vergangenheit, zuletzt erst am Dienstagabend, war es immer wieder zu Brandstiftungen in dem Bereich gekommen. Schürmann hat deshalb den Wunsch, dass die Behälter in der Nähe der Wälder stationiert werden.

Landrat Markus Bauer (SPD) freut sich, dass der Salzlandkreis den Feuerwehren helfen kann. „Wir haben aufgrund der zunehmenden Trockenheit insbesondere im vergangenen Jahr fast täglich Einsätze unserer Feuerwehren erlebt. Um trotz der zuletzt stetig gestiegenen Belastung weiterhin eine effiziente Brandbekämpfung gewährleisten zu können, ist es notwendig, dass wir weiter in die Ausrüstung der Kameradinnen und Kameraden investieren“, sagt er.

Der Landrat erklärt weiter, die Unterstützung der Feuerwehren sei von großer Bedeutung, um das Ehrenamt auch künftig attraktiv zu gestalten. Es sei außerdem ein Zeichen der Wertschätzung für die geleistete Arbeit. „Nur wenn wir weiterhin Menschen für die Feuerwehren begeistern können, ist ein kontinuierlicher Brandschutz gewährleistet.“