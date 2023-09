Dem Salzlandkreis werden in den kommenden Wochen deutlich mehr Menschen zugewiesen. Dafür wird nun Wohnraum gesucht. Welche Optionen es in Bernburg und im ganzen Salzlandkreis gibt.

Der Teichweg in Bernburg war bis zum Jahresende Flüchtlingsunterkunft. Wird das Gebäude reaktiviert?

Bernburg - Der Salzlandkreis rüstet sich für die Ankunft einer Vielzahl neuer Flüchtlinge. Wie es nun aus der Kreisverwaltung hieß, werden die Flüchtlingszahlen aufgrund der geopolitischen Lage in der Welt in den kommenden Wochen und Monaten steigen. Doch das stellt den Landkreis auch vor große Herausforderungen. Vor allem was die Unterbringungsmöglichkeiten betreffen. „Die Landesregierung hat uns darüber informiert, dass die Zahl der Zuweisungen steigen wird. Entsprechend müssen wir weitere Möglichkeiten schaffen, um die Menschen angemessen unterzubringen“, sagte Landrat Markus Bauer (SPD). Die Aufgabe werde nicht einfacher, da die zur Verfügung stehenden Kapazitäten weitestgehend ausgeschöpft seien.