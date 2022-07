Salzlandtheater Staßfurt: Neue Spielzeit eröffnet

In der neuen Spielzeit gibt es unter anderem den Ballett-Abend "Carmen" zu sehen. Am Freitag gab es einen kleinen Vorgeschmack darauf.

Staßfurt - Das Salzlandtheater in Staßfurt hat am Freitag die neue Spielzeit eröffnet. Mit den „Tanzminis“, dem Akkordeonspieler Finn Bindrich von der Kreismusikschule oder der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie gab es am Freitag bereits einige kulturelle Häppchen. Beeindruckend war auch der Ausschnitt aus „Carmen“, einen Ballettabend, den das Theater Koblenz in einem Gastspiel zeigte. Das komplette Stück ist am 12. November zu sehen.