Das neue Staßfurter Salzwerk wird zur Zeit quasi aus dem Boden gestampft. Woche für Woche sind Fortschritte auf der Baustelle am Butterweckerweg zu erkennen. Für die Salzgewinnung werden weitere Kavernen gebraucht. Da kommen Fragen zu Standsicherheit und Nachnutzung, etwa Einbringen von Giftmüll, auf. Fotos: Franziska Richter

Für das neue Staßfurter Salzwerk müssen neue unterirdische Kavernen erschlossen werden.

Staßfurt/Neu Staßfurt l Neue Türme, manche mit kleinen Fähnchen obendrauf, sind in Neu Staßfurt in der Nähe des Sodawerks zu sehen. Daneben gehen die Bauarbeiter für das neue Salzwerk des Ciech-Konzern rasend schnell voran.

Da für die Produktion von Salz Sole gewonnen werden muss, wird das Unternehmen weitere Kavernen im Untergrund abteufen. Fragen der Volksstimme dazu wurden von Ciech in Staßfurt sowie dem Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt beantwortet.

Die Ciech Salz Deutschland GmbH, wie sich das neue Salzwerk nennen wird, errichtet zur Zeit Bohr- und Betriebsplätze für zwei neue Kavernen. Diese werden „BS 14“ und „BS 15“ genannt und liegen im Rohstoffgewinnungsfeld in Neu Staßfurt.

An den neuen Bohrplätzen findet ein „Abteufen einer Kleinbohrung zur Erkundung der Struktur des Deckgebirges am geplanten Standort der Kavernen“ statt, teilt Ciech mit. Gleichzeitig werden die beiden Standorte der künftigen Kavernen in die Infrastruktur des Unternehmens eingebunden.

Erst auf der Grundlage dieser aktuellen Erkundungsbohrungen wird sich laut Ciech – je nachdem, welche Ergebnisse vorliegen werden – das künftige Volumen der neuen Kavernen und somit auch das förderbare Salzvolumen ergeben, das gewonnen werden kann.

Der Teufenbereich der neuen Kavernen könne zwischen 550 bis 1150 Meter im Staßfurter Steinsalz liegen.

Genehmigungen eingeholt

Das Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt bestätigt, dass es dem Ciech-Konzern alle aktuellen Arbeiten, also Erkundungsbohrungen, Bau der Bohrplätze und Errichtung der soltechnischen Anlagen, genehmigt hat.

Die Vorprüfung dazu hatte die Ciech im Januar beantragt und im Mai genehmigt bekommen. Hierbei hatte das Landesbergamt „keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen“ gesehen.

Laut Landesbergamt musste der Bereich für eine der beiden Kavernen gesondert untersucht werden. Eine vertikale Erkundungsbohrung vom Bohrplatz aus sollte Erkenntnisse darüber liefern, wie der Salzspiegel vertikal eingegrenzt werden kann, da sich in der Nähe die sogenannte „Löderburger Störungszone“, das Salz betreffend, befindet.

Um die beiden Kavernen später nach den Erkundungsbohrungen voll abzuteufen, hat Ciech einen Sonderbetriebsplan beim Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen Anhalt beantragt. Um diesen zu genehmigen, braucht das Landesbergamt die Ergebnisse aus den aktuellen Erkundungsbohrungen, erklärt Dr. Bodo-Carlo Ehling, Leiter des Geologischen Diensts beim Landesbergamt. Sie gehören zu den Voraussetzungen für den dauerhaften Betrieb.

Berechnungen des Untergrunds

Bei der Zulassung „bergrechtlicher Betriebspläne“ werde geprüft, so der Leiter des Geologischen Dienstes, ob der Schutz der Oberfläche „im Interesse der persönlichen Sicherheit und des öffentlichen Verkehrs“ ausreicht. Das Unternehmen muss die Standsicherheit „gemäß dem Stand der Technik durch entsprechende numerische Standsicherheitsberechnungen“ nachweisen und dem Landesbergamt vorlegen.

„Für derartige Berechnungen sind standortkonkrete Daten, die unter anderem durch Erkundungsbohrung gewonnen werden, grundlegende Voraussetzung“, so Ehling vom Landesbergamt. „Im Ergebnis der numerischen Betrachtungen können dann die Lage und Geometrie der Kavernen abschließend festgelegt werden.“

Das Unternehmen will die Standsicherheit im täglichen Betrieb außerdem durch „tägliche Bilanzierung des Aussolfortschrittes an jeder Kaverne“ gewährleisten, so Ciech. Turnusmäßig soll der gesolte Kavernenhohlraum vermessen werden, um nachzuweisen, dass die zulässigen Grenzkonturen aus der gebirgsmechanische Dimensionierung und die erforderlichen Sicherheitsabstände eingehalten werden. Zweijährlich werden die Senkungsprognosen im Kavernenfeld der Ciech Soda Deutschland durch ein „Feinnivellement“ gemessen.

Rohstoffgewinnung in Zukunft

Klar ist, dass Ciech Soda und Ciech Salz immer mehr Rohstoffe aus dem Staßfurter Salzsattel brauchen werden. Dazu heißt es vom Unternehmen: „Basierend auf dem perspektivischen Solebedarf der CSD-Gruppe wird natürlich fortlaufend die weitere Entwicklung des Gewinnungsfeldes im Staßfurter Salzsattel weitergeführt.“ Es sollen weitere neue Solegewinnungskavernen in 2021/2022 beantragt werden.

Ob die neuen Kavernen auch per Dickstoffversatzanlage mit Giftmüll verfüllt werden sollen, beantwortet die Ciech mit: „Anträge oder Pläne für eine ‚Nachnutzung‘ dieser Kavernen bestehen nicht.“ Das Landesbergamt erklärt, dass zur Nachnutzung der neuen Kavernen „keine Erkenntnisse beziehungsweise Anträge von Unternehmen vorliegen“.