Sanierung der Kirche in Hohenerxleben vorerst abgeschlossen

Hohenerxleben - Stephan Aniol ist nicht nur Pfarrer, sondern manchmal auch ein Philosoph und bedient sich bildlicher Vergleiche. Das bringt vielleicht der Beruf so mit sich. Nach vier Jahren Planung und Arbeiten glänzt das Dach der St. Petri Kirche in Hohenerxleben in roter Pracht und stellt den noch unsanierten Turm direkt daneben in den Schatten. Muss der nicht auch noch gemacht werden? „Wir müssen erstmal wieder Puste kriegen“, sagt der Pfarrer. Im übertragenen Sinne meint er: Es muss auch da geplant und Geld gesammelt werden. Gemach, gemach. Alles braucht seine Zeit.