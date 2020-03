Kabelsalat an der Sprechanlage – In der vergangenen Woche hingen noch Strippen aus der Wand. Foto: Nora Stuhr

In Groß Börnecke mussten Besucher seit dem Sommer an die Fenster klopfen, um ins Haus zu kommen. Das soll sich ab Montag ändern.

Groß Börnecke l Ohne Uhr wäre der Unterricht am Grundschulzentrum „Bördeblick“ in Groß Börnecke in jüngster Vergangenheit vermutlich schnell aus dem Takt geraten. In der Einrichtung konnte seit Beginn des Schuljahres nicht zum Unterricht geläutet werden. Grund war, dass der frisch hergerichteten Schule nach umfangreichen Baumaßnahmen zur brandschutztechnischen Sanierung noch Schulgong und Klingel fehlten. Dort, wo die entsprechende Technik installiert werden sollte, hingen in der vergangenen Woche noch die Kabel aus der Wand.

Die Folge: Lehrer läuteten das Ende der Hofpausen mit Uhr und Stimme ein. Eltern oder andere Besucher, die tagsüber ins Gebäude wollten, weil sie beispielsweise ihre Kinder abholen mussten, standen vor verschlossener Tür. So ging es auch dem Postboten. Er musste seit Beginn des Schuljahres nach Auskunft der Lehrer bis jetzt ans Fenster der ersten Klasse klopfen. Wenn jemand drin gewesen sei, habe er Glück gehabt. Ansonsten habe er ums Haus herum laufen müssen, um die Sekretärin über das Fenster zu kontaktieren, dass sie die Tür öffnet. Denn auch eine Sprechanlage gab es nicht. „Wir haben die Türen trotzdem verschlossen gehalten. Sicherheit geht vor“, sagt Schulleiterin Ines Pahl. Zum Leidwesen aller, die in das Gebäude wollten, sei das so gehandhabt worden.

Mit diesem Problem konfrontiert teilte der Bürgermeister der Stadt Hecklingen, Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen/WGH), am Dienstag mit, dass es eine Verzögerung wegen einer Auftragsrücksendung gab. Der Rathauschef gab zu, dass die Installation eigentlich natürlich schon längst hätte erledigt sein müssen. „Wir haben uns mit der Firma in Verbindung gesetzt, dass das kurzfristig erledigt werden muss“, sagte der Bürgermeister.

Monteure kommen

Der Ankündigung folgten Taten. Mittwochmittag konnte Schulleiterin Ines Pahl mit Freude mitteilen, dass die Monteure da sind. „Wir freuen uns, dass jetzt ein Ende in Sicht ist und unsere Schule ab Montag, 16. März, über einen Schulgong und eine Klingel verfügt.“

Zum Hintergrund: Das Grundschulzentrum „Bördeblick“, in dem rund 120 Kinder aus drei Orten lernen, wurde von der Stadt im vergangenen Jahr brandschutztechnisch auf Vordermann gebracht.

Die Stadt investierte rund 525 000 Euro. Flucht- und Rettungswege wurden geschaffen. Die Flure und viele Klassenzimmer sowie weitere Räume haben eine Frischekur erhalten.

Der Musikraum ist komplett neu. Ein sanierungsbedürftiger Giebel wurde instand gesetzt. Mehrere neue Notausgänge sind dazugekommen. Brandschutztüren wurden eingebaut. Es wurde technisch alles darauf vorbereitet, dass zukünftig auch digital mit modernen Medien gelernt werden kann. Leitungen wurden verlegt.

Die Aula erhielt eine neue Essenausgabe, neue Tische und Stühle. Durch das ganze Haus zieht sich ein Farbkonzept. Orange steht dafür, dass das Gebäude brandschutztechnisch tip top ist. Grün ist die Schulfarbe. Denn die Einrichtung trägt seit Jahren das Prädikat „gesunde und bewegte“ Schule.