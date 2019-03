Den Fördermittelbescheid übergab n Finanzminister André Schröder (CDU, rechts) an Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD, daneben). Für die Schüler freuen sich die Schulleiter Verena Frank, „Hermann Kasten“, und Ingo Kurze, Grundschule. Foto: Franziska Richter

Das Sanierungsgeld für zwei Staßfurter Schulen ist da. Jetzt kann es endlich los gehen.

Staßfurt l Die „Grundschule Nord“ und die Gemeinschaftsschule „Hermann Kasten“ in Staßfurt können saniert werden.

Über das Förderprogramm Stark III werden 1,9 Millionen Euro übernommen. Das sind 60 Prozent der Gesamtkosten von 3,1 Millionen Euro.

Den Fördermittelbescheid übergab in Staßfurt am Freitag Finanzminister André Schröder (CDU, rechts) an Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD, daneben). Für die Schüler freuten sich die Schulleiter Verena Frank, „Hermann Kasten“, und Ingo Kurze, Grundschule.