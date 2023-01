Kinder lernen wieder in Staßfurt Sanierung: Warum die Uhlandschule doppelt so teuer wurde

Ein Mammutprojekt steht vor dem Abschluss. Schüler und Lehrer der Uhlandschule ziehen in Kürze wieder in die alten Räumlichkeiten am Kirchplatz. Die Stadt Staßfurt erklärt, was für den Kostenanstieg sorgte.