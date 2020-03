Der Turnhalle in Groß Börnecke steht eine dringend nötige Frischekur in Aussicht.

Groß Börnecke l Waschbecken sind in die Jahre gekommen. Wer sich in der Turnhalle in Groß Börnecke umzieht oder auf die Toilette geht, muss altertümliche Bedingungen in Kauf nehmen. In großen Teilen steht die Einrichtung noch als Original und ist alles andere als modern. Denn das Gebäude wurde zusammen mit der Schule in den 1970er-Jahren errichtet und befindet sich in einem Zustand, der nicht so bleiben soll.

„Der Stadtrat hat bereits beschlossen, dass die Sanierung stattfinden soll“, sagt Ortsbürgermeisterin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (Wählergemeinschaft Hecklingen/WGH). Doch bisher war die Finanzierung noch nicht sicher.

722.400 Euro Kosten

Gesamtkosten liegen Planungen zufolge bei 722.400 Euro. Jetzt sind Fördermittel in trockenen Tüchern. Der Verwaltung wurde ein Zuschuss bestätigt. Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH) konnte während der vergangenen Stadtratssitzung mitteilen, dass beantragte Fördermittel in Höhe von 182 363 Euro verbaut werden können. Ein entsprechender Bescheid sei eingegangen, so dass man die Maßnahme weiter in Angriff nehmen könne, sagte er.

Bilder Von innen: DDR-Wasserhähne aus Kunststoff – Der gesamte Sanitärbereich ist sanierungsbedürftig. Foto: Nora Stuhr



Wie geht es jetzt weiter und wann soll was gebaut werden? Dazu teilt der Rathauschef der Volksstimme mit: „Wir sind jetzt dabei, die Planungsleistungen auszuschreiben.“ Danach werden diese vergeben und die Planung finde statt. Dann müsse noch der Bauantrag gestellt und Leistungen ausgeschrieben werden.

Ziel sei es, die Maßnahme 2021 bis zum Ende durchzuführen. Er teilte außerdem mit, dass es sich bei dem Vorhaben jetzt um einen ersten Bauabschnitt handelt. Von dem eingeplanten Geld soll dem Rathauschef zufolge der Sanitärtrakt auf Vordermann gebracht werden. Außerdem sei ein Anbau für Abstellräume geplant, in dem etwa Geräte untergebracht werden können.

Die Halle selbst müsse langfristig aber auch angegangen werden, das sei dann in einem zweiten Bauabschnitt, von dem jetzt aber noch nicht die Rede ist, geplant.

Zeichen stehen gut

„Mit dem Fördermittelbescheid befinden wir uns auf einem guten Weg“, fügt die Ortsbürgermeisterin an. Ihr ist es wichtig, darauf zu verweisen, dass der Stadtrat bereits einen Beschluss gefasst hat. Danach soll das fehlende Geld zur Sanierung - die Förderung allein ist nicht ausreichend – aus der eigenen Tasche der Stadt bezahlt werden. Hierfür steht der klammen Kommune eine Investitionspauschale vom Land zur Verfügung. Hecklingen muss für die Halle den Planungen zufolge in 2020/2021 alles in allem 540.037 Euro aufbringen.

Rund 300.000 Euro erhält Hecklingen als Investitionspauschale jedes Jahr, um zu bauen. Das Geld muss aber für alle vier Orte reichen. „Die Halle wird seit Jahren intensiv genutzt“, weiß Ethel-Maria Muschalle-Höllbach. Nicht nur zum Sportunterricht für über 120 Schüler des Grundschulzentrums „Bördeblick“. Auch viele Vereine seien Stammgast. Senioren seien aktiv drin, aber auch Jugendliche und Kinder. Sie sagte, dass Bestrebungen dahin gehen müssten, in der warmen Jahreszeit zu bauen. Zum einen könne dann der Sportunterricht draußen stattfinden, zum anderen würden dann nicht so viele Sportgruppen drin sein, weil sie ihr Sommerquartier nutzen.

Der Stadt Hecklingen gehören weitere Sporthallen, etwa in Hecklingen und Schneidlingen. Die Hecklinger Halle wurde vor einigen Jahren komplett erneuert.

In Schneidlingen machten sich Bürger dafür stark, dass es langsam vorwärts geht. Eine Spendenaktion rettete das Gebäude im vergangenen Jahr vor der Sperrung und brachte rund 7.000 Euro ein. Von dem Geld wurden kürzlich neue Fenster eingebaut. Probleme bereitet auch der Sanitärbereich. Waschbecken und Co. sind ebenfalls in die Jahre gekommen. Dieses Problem will der Ortsbürgermeister in kleinen Schritten angehen. Das Gebäude wird ebenfalls von Vereinen und der freien Sekundarschule „Leben lernen“ zum Sportunterricht genutzt.