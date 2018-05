„Lieder der Liebe“ oder „Chanson d´amour - so ist ein Konzert in Hohenerxleben am Sonnabend, 2. Juni, überschrieben.

Hohenerxleben l Es ist Teil der Reihe „Klänge im Raum“, dem eigenen Musikfest des Salzlandkreises. Dabei erklingen ab 18 Uhr Schätze des französischen Chansons. Die Interpreten sind die Sängerin Tabea Wollner, Kevin Dietrich am Akkordeon und die Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Die Schloss Hohenerxleben Stiftung lädt in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Heimatverein und dem Gut Hohenerxleben der Familie Glowienka zu diesem Abend ein. Unter der Leitung von Gerard Oskamp präsentiert das Orchester einen Streifzug durch die bunte Welt des französischen Chansons. Unvergessliche Stücke von „Monsieur 100 000 Volt“, wie Gilbert Bécaud genannt wurde, von der weltberühmten Edith Piaf oder von Schauspieler und Chansonnier Jacques Brel werden die Scheune am Schloss in Hohenerxleben mit Charme erfüllen.

Die Magdeburger Sängerin Tabea Wollner, auch bekannt als „singende Malerin,“ tritt seit 1995 mit Chansonprogrammen in ganz Deutschland auf.

Staßfurter Akkordeonist

Ein unentbehrliches Instrument bei französischen Chansons ist das Akkordeon. Und Staßfurt gilt ja in Sachsen-Anhalt als heimliche Hochburg des Akkordeon-Nachwuchses. So ist es nicht verwunderlich, dass der 1992 in Staßfurt geborene Solist Kevin Dietrich bereits bei zahlreichen Wettbewerben grandiose Erfolge erzielte, so 2010 den ersten Preis bei „Jugend musiziert“ mit einer anschließenden Konzert-Einladung nach Tokio.

Für die Verköstigung in der Scheune sorgt der Kultur und Heimatverein. Das Schloss-Restaurant ist vor und nach dem Konzert geöffnet und bietet auch einen Gruß aus der französischen Küche an.

Karten: Eintritt 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) - Karten an der Abendkasse und im Schloss oder unter (03925) 98 90 66.