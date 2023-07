Neundorf - Seit einem halben Jahr lernen die Kinder der Staßfurter Grundschule „Ludwig Uhland“ Einmaleins und ABC wieder am Standort in Leopoldshall in einer schick sanierten Schule. Im Ausweichstandort in Neundorf im Hecklinger Weg stehen die meisten Räume hingegen nun seit Februar leer.

Oder doch nicht? „Es ist immer noch ein Schild an der Schule“, sagte Gotelind Sauer kürzlich am Lesertelefon. Sauer wohnt in der Nähe der Schule. „Das könnte doch weg.“ Die Volksstimme gab den Hinweis an die Stadt weiter. „Das Schild wurde umgehend entfernt“, berichtet Julia Föckler aus dem Büro des Bürgermeisters.

Das Gebäude wird übrigens weiter genutzt. „Teile des Gebäudes sind Vereinen/Gruppe vorbehalten. Zum Beispiel nutzt die Sektion Darts des TSV Neundorf bereits Räumlichkeiten im großen Schulobjekt im Obergeschoss“, teilt Föckler mit. „Im Erdgeschoss wird das Zwischenarchiv eingerichtet. Hier werden Unterlagen der Verwaltung zwischengelagert, die im aktuellen Tagesgeschäft nicht mehr benötigt werden, jedoch im Rahmen gesetzlicher Mindestaufbewahrungszeiten zu archivieren sind.“ Ein Teil dieser Unterlagen werde dann nach entsprechender Zeit ins Archiv umgelagert, andere werden kassiert (vernichtet). „Das Zwischenarchiv soll noch dieses Jahr ins Objekt einziehen.“

Jugendclub zieht ins Gebäude

Der Jugendclub soll hinzukommen. „Es ist geplant, dass der Jugendclub Neundorf aus seinen bisherigen Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss der ehemaligen Sekundarschule in das Erdgeschoss der ehemaligen Grundschule zieht. Die neuen Räumlichkeiten sind deutlich größer, sodass eine attraktive Angebotsgestaltung für jüngere Kinder und ältere Jugendliche möglich sein wird“, so Föckler. „Aktuell werden die Räumlichkeiten frisch gemalert. Die neue Farbgestaltung erfolgt entsprechend der Wünsche der Besucher des Jugendclubs.“

Die Kinder und Jugendlichen sollen bei der Gestaltung mit eingebunden werden. Danach kommen Küche und Möbel. „Die Fertigstellung soll im Laufe des dritten Quartals erfolgen. Der neue Jugendclub wird dann mit einem Tag der offenen Tür feierlich eröffnet werden“, heißt es.

Vor dem Gebäude im Hecklinger Weg ist auch noch eine Bushaltestelle, die für die Schule intensiv genutzt wurde. Auch hier regt Gotelind Sauer an, dass diese entfernt wird, weil sie nicht mehr angefahren wird. „Es ist richtig, dass wir die Haltestelle Neundorf, Hecklinger Weg, derzeit nicht planmäßig bedienen“, erklärt Bill Bank, Leiter Verkehrsplanung, Marketing und Tarif bei der KVG. Allerdings sei die Haltestelle nicht nur für die Schule eingerichtet worden.

„Unser Unternehmen hält verschiedentlich Infrastruktur vor, die nicht in jedem Falle für das aktuelle Fahrplanangebot genutzt wird. So werden wir auch – in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Staßfurt – die Haltestelle Neundorf, Hecklinger Weg, weiterhin in Reserve halten“, so Bank. „Sie ist lediglich für die Fahrgäste mit dem Hinweis ,Nur zum Ausstieg’ gekennzeichnet. Dies versetzt uns in die Lage, die Haltestelle bei Bedarf wieder kurzfristig in das planmäßige Angebot zu übernehmen.“