Im Juni soll es Am Anger in Wolmirsleben endlich losgehen. Der zweite Bauabschnitt soll für mehr als 400.000 Euro auf Vordermann gebracht werden. Und die Anwohner brauchen nichts zuzahlen.

In Wolmirsleben soll in diesem Jahr der schlechte Abschnitt der Straße Am Anger im unteren Abschnitt ausgebaut werden.

Wolmirsleben - Die Anwohner der Straße Am Anger in Wolmirsleben können sich freuen, denn die Buckelpiste vor ihrer Haustür wird in diesem Jahr grundhaft ausgebaut. Das hat der Gemeinderat einstimmig bekräftigt. Aber anders als in den Vorjahren brauchen die Grundstücksbesitzer der Gemeinde dafür nicht mehr mit regelmäßig wiederkehrenden Beiträgen zu bezahlen, weil das Land diese Finanzierungsform abgeschafft hat.

Grundhafter Ausbau dringend nötig

Geplant ist, den zweiten Bauabschnitt als sachlich und zeitlich unabweisbare Maßnahme in Angriff zu nehmen, notfalls auch dann, wenn kein genehmigter Haushalt vorliegt. In einem solchen Fall darf die Gemeinde normalerweise keine neuen großen Investitionen in Angriff nehmen.

Bürgermeister Knut Kluczka (CDU) begründete die Dringlichkeit dieses Vorhabens mit dem schlechten baulichen Zustand des Abschnittes. „Das vorhandene Kopfsteinpflaster weist sehr viele Absackungen auf. Die Straßenschäden weiten sich aus und Reparaturen bringen keine dauerhafte Verbesserung. Die Straße entspricht nicht den heutigen Anforderungen an eine moderne Verkehrsanlage“, teilte er in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat mit. Darin vermerkte er auch, dass die Gemeinde eine Verkehrssicherungspflicht habe und im Falle eines Gesundheits- oder Fahrzeugschadens ersatzpflichtig gemacht werden könne. Im Zuge der Gefahrenabwehr bestehe deshalb dringender Handlungsbedarf.

Fördermittel für Umsetzung

Die geplanten Bauarbeiten in der Straße Am Anger sollen sich vom Bereich der Ernst-Wille-Straße bis zum Beginn der Betonspurbahn erstrecken. Dafür waren vom Gemeinderat bereits am 24. Februar 2014 die Planungsleistungen an das örtliche Ingenieurbüro Schöler vergeben worden. Zudem waren im Jahr 2022 Baugrunduntersuchungen in Auftrag gegeben worden. Der Gemeinderat hatte bereits im März 2022 einen Grundsatzbeschluss zum Ausbau des Straßenabschnittes gefasst. Dieser konnte bisher jedoch nicht umgesetzt werden. Das soll nun in diesem Jahr mit Hilfe von Fördermitteln im Rahmen der Dorferneuerung erfolgen.

Die Gesamtauszahlungen der Maßnahme belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf zirka 424.700 Euro. In den Jahren 2014 und 2015 fielen bereits Planungskosten in Höhe von zirka 14.000 Euro an. Diese waren aus der Investitionspauschale der Jahre 2014 und 2015, die die Gemeinde in jedem Jahr vom Land bekommt, finanziert worden. 2022 wurden weitere 4.713 Euro für Baugrunduntersuchungen ausgezahlt und 2023 weitere 16.935 Euro für Planungskosten.

Ausbau könnte schon im Juni beginnen

In diesem Jahr sollen 389.052 Euro zum Einsatz kommen. Davon entfallen 230.900 Euro auf Fördermittel. Der Eigenanteil der Gemeinde, welcher für die Jahre 2022 bis 2024 anfällt, in Höhe von 179.800 Euro wird durch die Investitionspauschale finanziert.

Wie der Bürgermeister den Räten in der letzten Sitzung im Dezember 2023 mitteilte, habe der Architekt ermittelt, dass es bei diesem Projekt zu Mehrausgaben von 200.000 Euro kommen werde. „Davon hat der Fördermittelgeber 60.000 Euro anerkannt. 140.000 Euro muss die Gemeinde aufbringen“, sagte Knut Kluczka. „Der Bescheid steht noch aus“, sagte Bauamtsleiter Sascha Josuns gestern. Wenn alles planmäßig laufe, könnte es mit dem Ausbau im Juni losgehen. Dann sei die letzte schlechte Straße des Dorfes erledigt.