Im Schlosspark in Hecklingen musste ein prägender Baumriese weichen. Die Kastanie soll nicht mehr zu retten gewesen sein.

Hecklingen l Motorkettensägen rattern im Schlosspark. Männer in Orange mit Schutzhelmen sind zu Gange. Es sind Mitarbeiter einer Staßfurter Garten- und Landschaftsbaufirma. Ein kleines Transportahrzeug mit Hänger steht bereit. Unmittelbar daneben ist zu sehen, was die Arbeiter erledigt haben. Gemeint ist der riesige Stumpf eines Baumes. Der Anblick des Ortes insgesamt wirkt anders, ein bisschen leer. Der Blick vom Schloss zur Basilika ist auf jeden Fall offen. Die Anlage ist mit Sägespänen übersät: Es handelt sich um Überreste einer groß angelegten Fällung.

Es geht um eine historische Kastanie. Der Baum stand zwischen Stadtschloss und Basilika in einem kleinen Park. Unter dem Blätterdach konnten Besucher des Schlosscafés in den Sommermonaten sitzen und Kaffee trinken.

Mindestens 100 Jahre alt

Die rund 18 Meter hohe Kastanie war aber krank und musste daher jetzt gefällt werden. Wie alt sie tatsächlich war, kann keiner genau sagen. Ein Hecklinger, der die Firma aus Staßfurt während der Fällung ansprach, meinte, dass er eine Karte von 1900 habe, auf der der Baum drauf sei. Ein anderer Hecklinger schätzte, dass die Kastanie mindestens 100 Jahre, wenn nicht sogar 150 oder 200 Jahre alte gewesen sei.

Bilder Mitarbeiter einer Staßfurter Landschafts- und Gartenbaufirma mussten beauftragt werden. Foto: Nora Stuhr



Jetzt: Die Kastanie steht nicht mehr. Foto: Nora Stuhr



Der Park, in dem der Baum stand, gehört der Stadt Hecklingen. Das Stadtschloss, in dem sich auch ein Hotel zum Feiern befindet, hat nach Auskunft von Leiterin Manuela Rose-Kirchner aber das Nutzungsrecht. „Der Baum war leider krank“, sagte sie. Teilweise seien die Äste runter gekommen. „Hier mussten wir kurzfristig was unternehmen. Hier war Gefahr in Verzug“, erklärt Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH).

Mitarbeiterin der Verwaltung seien vor Ort gewesen und hätten sich alles genau angeschaut und geprüft. Denn eine weitere Linde, ein Stückchen weiter hinten, wurde zur Hälfte gekappt. „Die Bäume waren innen total hohl“, teilt der Rathauschef mit. Zunächst sei geplant gewesen, sie nur abzutragen, also zu verschneiden, das habe sich im Fortgang der Maßnahme aber als nicht mehr möglich erwiesen.

Mit Hohlraum

Dass die Bäume nicht mehr sicher standen, stellte auch Christian Ziegler fest. Der Landschaftsgärtner führte die Fällungen im Auftrag der Stadt mit seinem Unternehmen durch. Er weiß, dass immer wieder Äste runter fielen, das sei gefährlich gewesen. Sogar die freiwillige Feuerwehr habe schon einmal ausrücken müssen, erzählt er, weil in der Kastanie ein Waschbär in einem Hohlraum saß.

Bleibt zu fragen, ob weitere Baumfällungen und Maßnahmen zum Verschnitt in diesem Herbst in der Stadt Hecklingen seitens der Verwaltung geplant sind. „Wir haben bisher keinen Auftrag erhalten“, teilt der Geschäftsführer vom zuständigen Stadtbaubetrieb in Hecklingen Lothar Peters der Volksstimme mit.

Dazu könnte es aber noch kommen, meinte er. Derzeit sei aber noch nichts geplant. Wichtig sei es auf jeden Fall, dass solche Arbeiten in der noch frostfreien Zeit durchgeführt werden.