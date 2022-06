Schlüsseldienst folgt Modestübchen in Staßfurt

Branchenwechsel in Geschäft an der Staßfurter Einkaufsstraße. Dem Modestübchen von Marion Stops folgt der Schlüsseldienst von Thomas Nahrstedt.

Schließt demnächst ihr Modestübchen und geht in den Ruhestand: Marion Stops. Sie hat mit dem Schlüsseldienst von Thomas Nahrstedt einen Nachfolger im Laden in der Staßfurter Steinstraße.

Falk RockmannStaßfurt - Zum 40. Salzlandfest nutzte auch Marion Stops die Gelegenheit, am Wochenende nochmal ihr Modestübchen in der Steinstraße zu öffnen. Viele Bekleidungsstücke hingen zwar nicht mehr auf den Bügeln, aber das hat seinen Grund: Die Unternehmerin geht demnächst in den Ruhestand.