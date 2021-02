Dieser Anwohner der Grenzstraße in Staßfurt hatte noch gute Laune, als er Anfang der Woche mit dem Schneeschieben begann. Viele Hausbesitzer und Grundstückseigentümer sind laut Ordnungsamt in Staßfurt vorbildlich beim Freihalten der Gehwege. Problematisch sind Schneeberge in engen Straßen. Foto: F. Richter

Bei den Regeln für die öffentliche Ordnung will die Stadt Staßfurt in der aktuellen Ausnahmesituation bei Kontrollen kulant sein.

Staßfurt l Die Stadt Staßfurt setzt in der aktuellen Ausnahmesituation auf Kulanz, was die Kontrolle der „Bürgerpflichten“ durch das Ordnungsamt angeht. Das beginnt schon bei den Gehwegen. Laut Vorschrift muss der Fußweg vor dem eigenen Haus eigentlich mindestens auf 1,50 Meter Breite vom Schnee beräumt werden. Dieser Tage war vielerorts aber nur ein kleiner Pfad zu schaffen.

Gehweg: Vorschriften zu Uhrzeit und Breite

Das Ordnungsamt Staßfurt kontrolliert dieser Tage zwar, ob die Grundstückseigentümer dieser Pflicht nachgekommen sind, aber „mit Augenmaß und unter Berücksichtigung der derzeitigen Lage“. Das Ordnungsamt informiert dazu: „Da die Einhaltung der 1,50 Meter aufgrund der Schneemassen zum Teil gar nicht möglich ist, wird hier äußerst kulant verfahren. Insofern sich die Lage beruhigt und die Schneemassen aus den Straßen abgefahren sind, wird stringenter kontrolliert.“ In Staßfurt habe man bisher festgestellt, dass die Bürger, mit einigen Ausnahmen, ihrer Räumpflicht nachkommen, mitunter „vorbildlich“.

„Kulant“ ist das Ordnungsamt auch bei der Kontrolle der vorgeschriebenen Uhrzeiten des Schneeschippens. Werktags muss das bis morgens 7.30 Uhr erledigt sein und am Wochenende „bis zirka 8 oder 9 Uhr“, so die Stadt. Nach Schneefall muss der Hauseigentümer so bald wie möglich aktiv werden. Schneit es durchgängig, ist laut aktueller Rechtsprechung „alle zwei bis drei Stunden“ zu schieben.

Generell sollen Hausbesitzer, die ein eigenes Grundstück haben, den Schnee dort belassen und nicht auf die Straße schieben. Grundstücksbesitzer sind nur zuständig für den Gehweg, der Winterdienst für die Straßen. Bei den aktuellen Schneemassen wird es in mancher kleinen Straße schon eng.

Wichtig laut Stadt Staßfurt ist hierbei: „Die Bürger werden gebeten, den Schnee von den Gehwegen nicht auf die Straßen zu schippen. Wer sein Auto abstellt, sollte außerdem darauf achten, dass er den Räumdienst und den Abtransport des Schnees nicht behindert.“ Feuerwehrzufahrten und Rettungswege müssen unbedingt freigehalten werden.

Parken im Schnee

Auch wer eine Parkzeit überschreitet oder gar nicht mehr in eine richtige Parklücke kommt, kann dieser Tage mit Augenmaß rechnen. Die Stadt sagt: „Wenn ersichtlich ist, dass das Fahrzeug eingeschneit ist, wird nicht gehandelt.“ Wenn das Fahrzeug aber wegfahren könnte, kann durchaus ein Verwarngeld ausgesprochen werden. Bei zugeparkten Feuerwehrzufahrten und Rettungswegen muss das Ordnungsamt sofort eingreifen.

Diskussion um Nebenstraßen

Die Beräumung der Nebenstraßen sorgt weiterhin für Diskussionen. Ein Anwohner hatte sich beschwert, dass die Friedensstraße nicht geräumt wurde. Daraufhin meldet sich Oliver Faust: „Wir haben die Friedensstraße am Montagnachmittag im Auftrag der Stadt geschoben.“ Die Firma Faust räume schon die ganze Woche Schnee, zum Beispiel auch in Uhlandweg, Salinenstraße und Güstener Weg. Vor Ort beim Anwohner in der Friedensstraße ergibt sich, dass sowohl Anwohner bestimmte Teile der Straße zu bestimmten Zeiten beräumt haben als auch die Firma.

Sorge wegen der Schneemassen in seiner Straße hat Michael Zilske in Förderstedt. In der engen Eckstraße ist nur noch ein Trampelpfad frei. Zilske sagt: „Ich verstehe, dass viele Ortsteile abgearbeitet werden müssen, wie es mir die Stadt am Telefon erklärte, aber bereits am Dienstag hat man uns versprochen, dass eine Firma kommt. Wir kommen immer noch nicht mit unseren Autos auf die Straße. Meine Frau hat sich von einem Kollegen zur Arbeit abholen lassen.“

Auch in Löderburg kommt Unmut auf: „In Staßfurt sind die Straßen schon schwarz und hier in der Karl-Marx-Straße und den umliegenden Straßen liegt noch überall zermanschter Schnee“, sagt Egon Kiesewetter. Auch er versteht, dass der Winterdienst nicht alles sofort machen kann. „Aber man muss diese Arbeiten doch gerecht verteilen.“

Hier gilt weiterhin laut Stadt: „In allen Straßen wird Winterdienst wie gesetzlich vorgeschrieben entsprechend der Leistungsfähigkeit durchgeführt. Natürlich haben die Straßen dabei unterschiedlichen Prioritäten. Die Einfahrtsstraßen haben verständlicherweise eine weitaus höhere Priorität als beispielsweise eine Garagenzufahrt. Je nach Priorität und vor allem auch Kapazität werden Nebenstraßen, Sackgassen, Garagenzufahrten oder ähnliches geräumt.“