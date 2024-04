Schneidlingen. - Zur 13. Englisch-Olympiade der Sekundarschulen und Gymnasien des Salzlandkreises trafen die besten Englischlerner der 9. Klassen und deren Lehrer in Schönebeck. 21 Mitstreiter von acht Schulen aus Aschersleben, Bernburg, Calbe, Schneidlingen und Schönebeck gingen an den Start. Erfreulich, dass auch wieder Teilnehmer von zwei Schulen in freier Trägerschaft beim Wettbewerb begrüßt werden konnten. Leider nahm von den fünf Gymnasien des Salzlandkreises wie schon in den vergangenen zwei Jahren nur das Carl-Hermann-Gymnasium teil, schreibt Heike Fettke, Fortbildnerin für Englisch an Sekundarschulen des Landes Sachsen-Anhalt, in einer Pressemitteilung.

„Australia – Down Under“ lautete das Thema des Sprachwettstreits. Alle Teilnehmer stellten zunächst ihr Hörverständnis zu einem Dialog im australischen Regenwald unter Beweis, um dann in einem Quiz Fragen über Australien zu beantworten. Dann ging es darum, einen Text über „Australien und die Olympischen Spiele“, die 2032 zum dritten Mal in Australien (in Brisbane) stattfinden, zu verstehen. Im Gespräch, dem für die Schüler wohl aufregendsten Teil, wurden die mündlichen Fähigkeiten geprüft. Auch Wendungen bei einem Restaurantbesuch wurden abgefragt. Bei „Guten Appetit“ zögerten die meisten. „Enjoy your meal!“ oder auch „Bon appetit!“ wären dabei die richtige Lösung gewesen.

Anmeldungen für die Französisch-Olympiade bis 31. Mai möglich

Die Englischlehrer, denen die Organisatorin der Olympiade, Heike Fettke, dankt, werteten alle Arbeiten zügig aus, sodass die Sieger schnell feststanden. Die Siegerin der Sekundarschulen Lilly Proft kam von der Schule „Campus Technicus“ Bernburg. Die Schülerin Lina Hansen von der Schule „Das LebenLernen“ Schneidlingen belegte den zweiten Platz. Den dritten Platz errang Jamy-Lee Michaelis von der Maxim-Gorki-Schule Schönebeck. Bei den Gymnasiasten sicherte sich den Sieg Freya Gatzke. Den zweiten Platz erkämpfte Scarlett Göhlich. Mia Gelzer belegte den 3. Platz.

Am 12. Juni werden bei der Französisch-Olympiade des Salzlandkreises wieder die Besten der 8. Klassen ermittelt. Anmeldungen hierfür sind bis Freitag, 31. Mai, möglich.