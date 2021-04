Schnelle Leitungen verlegt

Von Nora Stuhr

Schneidlingen. Die Leitung liegt. Die Erde wurde verschlossen. Seit heute rollt der Verkehr auf der Bundesstraße 180 wieder auf beiden Seiten durch Schneidlingen. Autofahrer müssen nicht mehr an Baustellenampeln warten.

„Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Straße wird morgen wieder freigegeben“, teilt Markus Wanneck gestern mit. Er ist Geschäftsführer der Tief- und Kabelbau GmbH in Barby. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten als Subunternehmer der KaTiKom GmbH, ein Unternehmen für Kabeltiefbau- und Kommunikationsanlagen mit Sitz in Wulfen, gearbeitet. Die Firma teilt auf Anfrage mit, im Auftrag der Deutschen Telekom tätig zu sein.

„Die Baumaßnahme läuft über den Landkreis. Die Telekom führt einen Glasfaserausbau durch“, heißt es dazu aus dem Rathaus der Stadt Hecklingen.

Dreh- und Angelpunkt ist das schnelle Internet. In Schneidlingen wurde unter der Straße eine dafür nötige Zuleitung verlegt. Dabei handelt es sich um den sogenannten Breitbandausbau.

Neue Anschlussmöglichkeiten

Diesen benötigt die Katharinenschule der Klusstiftung und hatte sich um einen Anschluss bemüht. Mit der abgeschlossenen Baumaßnahme sind Voraussetzungen für die schnelle Verbindung jetzt da. 22 Haushalte drumherum in der Hospitalstraße profitieren.

Auch sie hätten jetzt die Möglichkeit, sich anschließen zu lassen. Für jeden Haushalt steht eines der bunten Röhrchen in der nun fertigen Zuleitung, die unter der Bundesstraße 180 liegt. Der Strang misst rund 50 Zentimeter im Durchmesser. Die Kabel darin sind im Moment aber noch leer.

„In sie wird das Glasfaser mit Hilfe eines Kompressors, wenn es gewünscht wird, noch eingeblasen“, erklärt Wanneck. Das Glasfaserkabel sei ein Mini-Kabel – so dünn wie ein Streichholz, erklärt er.

Die Einrichtung ist eigenen Angaben zufolge die einzige Förderschule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung im Salzlandkreis, in der auch eine internatsmäßige Unterbringung der Kinder und Jugendlichen möglich ist. Im Moment lernen dort 56 Schüler.

Tablets und Co. für Schüler

Geplant ist die Anschaffung weiterer Technik für den Unterricht mit modernen Medien. Mit der neuen, jetzt fertigen Leitung sind die Voraussetzungen gegeben, dass Tablets und andere Endgeräte angeschafft werden können. „Das freut uns natürlich“, sagt Stricevic Slobodan, Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit im Haus. Er erklärt, dass die Schule sich mit dem jetzt verfügbaren schnellen Internet um Mittel aus dem Digitalpakt-Fördertopf des Landes Sachsen-Anhalt bemühen kann.

Bleibt zu fragen, wie schnell oder langsam die Leitung im Moment ist? Dazu erklärt Slobodan: „Das kommt immer darauf an.“ Die Geschwindigkeit sei auch schon gemessen worden. Ein Test habe ergeben, dass die tatsächliche Standleitung aktuell rund 55 Megabits pro Sekunde (Mbit) misst.

Das würde aber nicht ausreichen, wenn beispielsweise in mehreren Klassen gleich-zeitig mit digitalen Medien gearbeitet wird. Würden zwei Klassen etwa ein Video über das Internet gucken, funktioniere das noch. „Wenn es mehr werden, könnte es Probleme geben. Im Moment haben wir aber auch nur einen Fernseher“, so Slobodan.

Derzeit besteht auch für die Schüler der Katharinenschule keine Präsenzpflicht. Teilweise werden Kopien der Aufgaben mit nach Hause gegeben.

„Unser großes Anliegen ist es, dass es mit dem Digitalpakt funktioniert“, erklärt der Pädagoge, dass die Mittel gerade jetzt in Zeiten von Corona dringend benötigt werden. Dann könnte die Schule sich auch an die Lernplattform „Moodle“ anschließen lassen. Das ist eine spezielle Software, die virtuell Kursräume zur Verfügung stellt.

Die Weichen dafür sind mit der neuen Leitung gestellt.

Die Baumaßnahme dazu lief über mehrere Monate. Die Straße musste abschließend bis gestern noch halbseitig gesperrt bleiben. Vorher wurde drum herum, unter anderem in der Ernst-Thälmann-Straße, gebaut.

Die Tief- und Kabelbauer aus Barby hatten erst versucht, das Kabel unterirdisch mit einer Erdrakete unter der Fahrbahn durchzuschießen. Dann hätte die Straße nicht aufgebrochen werden müssen. Das hatte aber nicht funktioniert.

Baustelle II in Groß Börnecke

Geklappt hat am Ende eine weitere Maßnahme. Die führt nach Groß Börnecke. Dort hat das Grundschulzentrum „Bördeblick“ vor knapp 14 Tagen von der Firma aus Barby seine Zuleitung für das schnelle Internet erhalten. Der Kabelstrang liegt, die Schule muss daran jetzt noch angeschlossen werden.

Die Stadt Hecklingen will ihre Grundschulstandorte ebenfalls mit digitaler Technik ausstatten und bemüht sich dafür - ähnlich wie die Schneidlinger – um Geld aus dem Digitalpakt-Fördertopf.