Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Egeln - Das Warten und Bangen, ob die von der Deutschen Giganetz GmbH vorgegebene Vorvermarktungsquote von 40 Prozent in der Egelner Mulde erreicht wird, hat ein Ende. Das Unternehmen habe grünes Licht gegeben, dass es den geplanten Glasfaserausbau in der Stadt Egeln sowie in den Gemeinden Borne, Bördeaue und Wolmirsleben in Angriff nehmen werde. Darüber informierten der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr und Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner (beide UWGE) die Egelner Stadträte in ihrer Sitzung am Mittwochabend im Rathaus. Losgehen soll es mit den Erschließungsarbeiten im vierten Quartal.