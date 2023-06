Die für den Aufbau eines neuen Glasfasernetzes in der Stadt Egeln sowie in den Gemeinden Borne, Bördeaue und Wolmirsleben von der Deutschen Giganetz GmbH vorgegebene Vorvermarktungsquote ist noch nicht erreicht worden. Wie geht es jetzt weiter?

Schnelles Internet: Quote für Glasfaser in Egeln, Borne, Bördeaue und Wolmirsleben noch nicht erreicht

Der Ausbau des Internets in der Egelner Mulde könnte sich verzögern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Egeln - Die sogenannte Nachfragebündelung zum Glasfaserausbau endete in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde ohne die Gemeinde Börde-Hakel, die die Firma MDDSL erschließen will, offiziell am 1. Mai dieses Jahres.