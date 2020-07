Im Herbst soll der Breitbandausbau in Staßfurt abgeschlossen sein. Foto: Franziska Richter

Laute bunte Bautruppen sind aktuell in Staßfurts Kernstadt unterwegs. Bis zum Herbst will die Stadt den Internetausbau geschafft haben.

Staßfurt l Mit scheinbar guter Stimmung und lauten Gesprächen machen derzeit Ausbaufirmen in der Kernstadt Staßfurt auf sich aufmerksam. Die Deutsche Telekom hat die Firma KaTiKom sowie eine weitere Firma mit Tiefbauarbeiten betraut. Neue Kabel für „superschnelles Internet“ verlegen war der Auftrag. Auch das geht „superschnell“ voran, wenn die Bauarbeiter binnen eines Tages den Boden öffnen und fertig wieder schließen.

Jetzt ist das große, offiziell geförderte Breitbandausbauprojekt im Salzland tatsächlich in den letzten Zügen, wie die Kreisverwaltung mitteilt, die die Arbeiten organisiert hat. „Im Herbst kann der Betrieb gestartet werden“, so Kreissprecher Marko Jeschor. „Aktuell sind 90 Prozent der Tiefbauarbeiten abgeschlossen.“ Laut Telekom sind alle Schränke gestellt. Die grauen Kästen am Straßenrand sind jetzt größer als vorher.

Offen seien noch technische Abnahmen, die Herstellung der letzten Hausanschlüsse und von Restverbindungen. Dann können Kunden, deren Telekommunikationsvertrag entweder die neue Geschwindigkeiten schon hergibt oder die diesen hochgestuft haben, im schnellen Netz surfen. Für Landrat Markus Bauer (SPD) ist dann der Grundstein für seine ‚Smart Region‘ gelegt: „Wir wollen, dass das Leben auch abseits der Metropolregionen lebenswert bleibt.“ In den Staßfurter Ortsteilen war die GlasCom mit neuem Glasfaserkabel schon vorher fertig geworden.

Frage nach Baureihenfolge blieb unbeantwortet

Als der Breitbandausbau im Salzlandkreis 2018 mit öffentlicher Ankündigung begann, gab es immer wieder Fragen von Lesern und Bürgern: Wann ist meine Straße dran? Wie erfahre ich, ob ich einen schnelleren Anschluss bekommen werde? Im Großprojekt Breitbandausbau wurden immerhin 33 Millionen im Salzland umgesetzt, mit Fördergeldern des Bundes und des Landes.

Allerdings waren nirgendwo Informationen zu finden, wann welche Straße an der Reihe ist. Offizielle Listen führten nur Straßen auf, die nicht ausgebaut werden. Hintergrund war hier, dass Fördergelder nur in noch nicht ausgebaute Straße fließen durften.

Nach Anfragen der Volksstimme in der Vergangenheit wurde schnell klar: Weder Behörden noch Unternehmen konnten zum Beispiel in Staßfurt konkret informieren, wann welche Straße „aufgerissen“ wird.

Bauarbeiten relativ „spontan"

Nicht etwa weil man besonders spontan in der Internetbranche lebt, sondern aus praktischen Gründen, wie die Salzlandkreisverwaltung erklärt: „Wann welche Bauarbeiten stattfinden, das hängt von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt von den Genehmigungen der zuständigen Behörden.“ Es sind Genehmigungen notwendig, um Straßen oder Fußwege aufgraben zu können. Bei unterschiedlichen Behörden dauern diese unterschiedlich lange. Die Firmen müssen also dort loslegen, wo sie dürfen und flexibel reagieren. Bei Bauberatungen wird kurzfristig festgelegt, wo es weitergeht. Und Wetter, Personal und Lieferungen sind auch zu beachten.