Schnellladesäule in Staßfurt: In 30 Minuten das Auto voll aufladen

Staßfurt - Schon seit Jahren steigen immer mehr Menschen von einem Verbrennerauto auf elektrisch betriebene Pkw um. Rund 800 000 E-Autos waren in diesem Oktober in Deutschland zugelassen, wie das Portal Statista informiert. Mehr als doppelt so viele wie 2021. Auch in Staßfurt scheint die Nachfrage nach E-Mobilität weiter zu steigen.