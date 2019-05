In Kürze soll der erste Bauabschnitt mit dem neuen Speiseraum der Schule Groß Börnecke fertig sein.

Groß Börnecke l Bauarbeiten am Gebäude des Grundschulzentrums „Bördeblick“ sind in den Ferien weiter vorangegangen. Die Zeit wurde genutzt, um viele Arbeiten in den Klassenräumen durchzuführen. In den Fluren fallen mittlerweile neue Türen in einem knalligen Orange ins Auge. Im Inneren wurden sechs Rauchschutztüren eingebaut. Außerdem sind vier neue Gebäudeeingangstüren als Aluminium-Glas-Elemente dazu gekommen.

Im Anbau, wo sich auch das Büro der Ortsbürgermeisterin und der Speiseraum mit Küche befindet, ist ebenfalls schon viel passiert. Bald werde dieser Bauabschnitt fertiggestellt, kündigte der Bürgermeister der Stadt Hecklingen Uwe Epperlein (WGH) an. Ein neuer PVC-Fußbodenbelag sei verlegt worden. Fliesen in der Ausgabeküche an den Wänden und auf den Fußböden seien fertig gesetzt. Bevor der Anbau wieder genutzt werden könne, werde noch eine Grundreinigung durchgeführt, so Epperlein. „Wir sind optimistisch, dass der Schulbetrieb in diesem Bereich in den nächsten Tagen wieder aufgenommen werden kann“, sagte er. Vorübergehend wurde die Ausgabe der Speisen zum Mittag in einem Klassenraum durchgeführt. Alles sei mit der Schulleitung abgestimmt und funktioniere sehr gut.

In den Klassenräumen selbst wurde ebenfalls gebaut. Dazu wurde jetzt vor allem die schulfreie Zeit während der Osterferien genutzt. Stemm,-Schlitz- und Trockenbauarbeiten seien durchgeführt worden, alles was viel Staub und „Dreck“ verursache, sei zeitlich so eingeplant worden, dass kein Unterricht stattfindet. In jedem Raum sei ein neues Waschbecken installiert worden, eine neue Brandschutzschlitzung sei vorgenommen worden, auch die Elektroinstallation wurde erneuert.

Der Bürgermeister geht davon aus, dass ab dem heutigen Donnerstag wieder ein „geregelter Schulbetrieb“ aufgenommen werden kann. Er sagte aber auch, dass weitere Maßnahmen nötig sind, etwa am Westgiebel. Ein Fensterelement sei ausgebaut worden, eine neue Fluchttür wurde eingebaut und im oberen Bereich ein neues Fenster. Auch Fassadenarbeiten sollen noch stattfinden, hieß es.

Alles in allem soll die Maßnahme noch bis zum 28. Juni weiter gehen. Der Abschluss ist mit Beginn der Sommerferien vorgesehen.