Schulen in Egeln, Westeregeln und Wolmirsleben am Breitbandnetz

Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde ist jetzt mit ihren drei Grundschulen in Egeln, Westeregeln und Wolmirsleben auf dem neuesten digitalen Stand. Was bislang noch fehlte, war der Anschluss an das Breitbandnetz.

Egeln/Westeregeln/Wolmirsleben - Die Grundschulen der Verbandsgemeinde Egelner Mulde in Egeln, Westeregeln und Wolmirsleben sind an das schnelle Glasfasernetz angeschlossen. „Das hat uns einen Schub bei der Digitalisierung gegeben“, sagte Hauptamtsleiterin Dagmar Witzke in der Sitzung des Ausschusses für Kultus und Soziales des Verbandsgemeinderates am Dienstagabend im Sitzungssaal des Egelner Rathauses mit. Möglich wurde das durch eine Förderung durch das Land.