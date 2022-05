Schüler putzen Stolpersteine in Staßfurt

Vor zehn Jahren wurden die ersten Steine zum Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus in der Bodestadt verlegt.

Staßfurt - Der 9. November 1938 war auch in Staßfurt kein Tag wie jeder andere. Scheiben zersprangen, Geschäfte wurden geplündert. Und am nächsten Tag sprang der Jude Ernst Israel in der Hohenerxlebener Straße 98 aus dem Fenster seiner Wohnung aus Angst in den Tod. Die Reichspogromnacht hat auch in Staßfurt Spuren hinterlassen, Leben zerstört.