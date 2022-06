Schulsozialarbeit: Rechtsanwalt setzt sich für Goethe-Schule in Staßfurt ein

An mehreren Schulen im Salzlandkreis könnte die Schulsozialarbeit ab August gestrichen werden, so auch bei der Goethe-Grundschule in Staßfurt. Hier setzt sich nun ein Rechtsanwalt ein.

Staßfurt - Wie geht es weiter mit der Schulsozialarbeit im Salzlandkreis? Ende Juli endet die aktuelle Förderperiode, in der die Finanzierung für 33 Stellen an 32 Schulen geregelt war. Ab August beginnt eine neue Förderperiode. Welche der 84 Schulen im Kreis kommen in Genuss der weiteren Förderung? 38 Schulen hatten in diesem Jahr über ihre Träger sich dafür beworben. Klar ist: Nicht alle Schulen werden berücksichtigt werden können. Es wurde eine Prioritätenliste nach verschiedenen Faktoren erstellt.