Die fünf Schützenvereine der Stadt Staßfurt ehren ihren Meister.

Nicht überraschend: Hannelore Rieß übernimmt als Vorsitzende für den Schützenverein Staßfurt Sieger-Urkunde und Pokal von Wettkampfleiter Matthias Volkmann.

Staßfurt. - Die fünf noch aktiven Schützenvereine im Gebiet der Stadt Staßfurt haben ihre Stadtmeisterschaft ausgewertet und die Mannschaftssieger geehrt. Der Pokal gehört erneut – wie seit Jahren – dem Schützenverein Staßfurt. Dessen Vorsitzende Hannelore Rieß meinte: „Das war doch ziemlich eng geworden übers Jahr.“ Die Schützen von Förderstedt und Hohenerxleben hätten sich doch hochgearbeitet.