weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Vereine und Sportschießen: Schützen Staßfurt nicht überraschend, aber „ziemlich eng“ Meister

Vereine und Sportschießen Schützen Staßfurt nicht überraschend, aber „ziemlich eng“ Meister

Die fünf Schützenvereine der Stadt Staßfurt ehren ihren Meister.

Von Falk Rockmann 20.11.2025, 14:05
Nicht überraschend: Hannelore Rieß übernimmt als Vorsitzende für den Schützenverein Staßfurt Sieger-Urkunde und Pokal von Wettkampfleiter Matthias Volkmann.
Nicht überraschend: Hannelore Rieß übernimmt als Vorsitzende für den Schützenverein Staßfurt Sieger-Urkunde und Pokal von Wettkampfleiter Matthias Volkmann. Foto: Falk Rockmann

Staßfurt. - Die fünf noch aktiven Schützenvereine im Gebiet der Stadt Staßfurt haben ihre Stadtmeisterschaft ausgewertet und die Mannschaftssieger geehrt. Der Pokal gehört erneut – wie seit Jahren – dem Schützenverein Staßfurt. Dessen Vorsitzende Hannelore Rieß meinte: „Das war doch ziemlich eng geworden übers Jahr.“ Die Schützen von Förderstedt und Hohenerxleben hätten sich doch hochgearbeitet.