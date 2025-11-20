Vereine und Sportschießen Schützen Staßfurt nicht überraschend, aber „ziemlich eng“ Meister
Die fünf Schützenvereine der Stadt Staßfurt ehren ihren Meister.
20.11.2025, 14:05
Staßfurt. - Die fünf noch aktiven Schützenvereine im Gebiet der Stadt Staßfurt haben ihre Stadtmeisterschaft ausgewertet und die Mannschaftssieger geehrt. Der Pokal gehört erneut – wie seit Jahren – dem Schützenverein Staßfurt. Dessen Vorsitzende Hannelore Rieß meinte: „Das war doch ziemlich eng geworden übers Jahr.“ Die Schützen von Förderstedt und Hohenerxleben hätten sich doch hochgearbeitet.