Schwanennest am Stadtsee in Staßfurt zerstört

Unbekannte Täter klauen Eier am Stadtsee in Staßfurt und legen Steine hin

Staßfurt

Die Mutti, die ihrer kleinen Tochter die brütenden Schwäne zeigen wollte, war verwundert. „Wo sind denn die Schwäne und die Eier?“, fragte sie wohl mehr zu sich als zu ihrer Tochter. Dann sah sie es: Eier sind keine mehr da, nur noch Steine. „Da haben wohl irgendwelche Kinder ihren Spaß haben wollen. Wer macht denn so etwas?“

Wer macht denn so etwas? Das fragen sich seit dem Wochenende viele Spaziergänger am Stadtsee in Staßfurt. Schon viele Jahre brütet ein Schwanenpaar in dem kleinen See mitten in Staßfurt. Hatten die Schwäne im vergangenen Jahr noch auf der größeren Seite des Sees Richtung Steinstraße aus Schilf und Stöckern ein Nest gebaut, so waren die Schwäne in diesem Jahr auf die andere Seite in den kleineren Bereich Richtung Bodepark gewandert. Mehrere Wochen konnte man beobachten, wie die Schwäne ihr Nest Stück für Stück aufbauten.

Mehrere Leser berichten nun von den Zerstörungen. So auch Irmtraud Frank. „Ein Schwanenpaar auf dem Stadtsee, das vielen Menschen bereits in der Brutphase viel Freude bereitet und Aufmerksamkeit erheischt hat, ist mutwillig und von langer Hand geplant, zerstört worden. Als Erstes wurden schützende Halme abgeschnitten, dann Steine in Nestnähe gelagert“, schreibt die Staßfurterin.

„Am Sonntag lagen dann plötzlich vier Eier im Uferbereich, während die Schwänin auf den restlichen Eiern brütete. Am Montag war die endgültige Zerstörung des Geleges vollzogen.“ Am Nest waren keine Eier mehr zu sehen, nur noch Steine, die Schwäne waren verschwunden. „Wer empfindet Freude an solchem Tun? Da bin ich fast im Zweifel, ob mir die Schwäne oder solche ’Täter’ mehr leidtun sollen. Die Schwäne werden spätestens im nächsten Jahr wieder brüten, aber solche Individuen sind wahrscheinlich für ihr ganzes Leben geprägt. Ein Trost vielleicht für sie, dass ihnen gar nicht bewusst ist, was sie an Lebensqualität einbüßen, wenn sie mehr Freude am Zerstören als am Werden der Natur haben.“

Bei der Polizei ist dazu keine Anzeige eingegangen. „Grundsätzlich ist das aber möglich. Das wäre ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz oder Tierquälerei. Im Salzlandkreis hat es dazu aber bisher keine Verfahren gegeben“, sagt Polizeisprecher Marco Kopitz.

Die Schwäne sind unterdessen auf die andere Seite des Stadtsees gezogen und haben wieder ihr altes Nest aus den vergangenen Jahren bezogen.