Am Landgericht Magdeburg wird in einem der großen Säle verhandelt. Die zwei Angeklagten werden von je zwei bis drei Anwälten vertreten. Die Anklage vertreten Staatsanwaltschaft und Steuerbehörde. Foto: Franziska Richter

Der Prozess gegen eine Maler- und Maurerfirma aus der Region Staßfurt nimmt Züge an, die laut dem Richter nicht ganz koscher sind.

Was im Prozess bisher eine Rolle spielte Zu Beginn des Prozesses ging es im Mai sowie auch am Mittwoch dieser Woche viel um Vereine, die von der Maler- und Maurerfirma gesponsert wurden. Dabei waren mehrere Vereinsverantwortliche der Region als Zeugen vor Gericht geladen. Weniger die Spenden zwischen 100 und 1000 Euro Höhe waren Hintergrund der Vernehmungen, sondern das Gericht wollte die Fragen klären, inwieweit der Hauptangeklagte im Ort und der Öffentlichkeit als Firmenchef wahrgenommen wurde. Dabei erläuterten die Zeugen jeweils ihre subjektive Wahrnehmung. Bei der Frage, ob der Angeklagte als Geschäftsführer der Firma gehandelt hat oder nicht, spielen aber viele weitere Aspekte eine Rolle. Die Position eines Geschäftsführers können durch bestimmte Kompetenzen im Bereich Finanzen, Mitarbeiter, Verträge oder Geschäftspartner definiert werden. Einen ersten Aufschlag dazu machte das Landgericht am Donnerstag dieser Woche, als Lieferanten der Firma befragt wurden.

Magdeburg/Staßfurt l Nach zwei Verhandlungstagen am 24. und 25. Juni 2020 kommt in der letzten halben Stunde ein Fakt zutage, der Richter und Staatsanwaltschaft in Erstaunen versetzt. Am Mittwoch und am Donnerstag wurden die Verhandlungen zum Vorwurf der Steuerhinterziehung bei einer Maler- und Maurerfirma der Region Staßfurt fortgesetzt.

Zeuge erscheint mit Rechtsanwältin

Am Donnerstagmittag tritt der letzte Zeuge an diesem Tag in den riesigen Gerichtssaal. Neben ihm nimmt eine Anwältin am Vernehmungstisch Platz. Sie erklärt, dass sie als Rechtsbeistand des Zeugen dabei ist. Richter Stefan Caspari, der mit zwei weiteren Richtern und zwei Schöpfen die Strafkammer bildet, fragt nach. Läuft gegen den Zeugen ebenfalls ein Prozess, könnte er sich durch eigene Aussagen selbst belasten? Nein, antwortet der.

Es ist der Außendienstmitarbeiter einer Firma, die Material wie Farben an die Maler- und Maurerfirma lieferte. Diese wiederum war laut Zeuge eine der zehn besten Kunden und machte guten Umsatz. Bis heute besteht die Geschäftsbeziehung mit den Verantwortlichen und der heutigen Firma.

Intensive Befragung

Das Gericht versucht, durch Befragungen des Außendienstmitarbeiters und anderer Lieferanten herauszubekommen, inwieweit der Angeklagte verantwortlich für die Firma gehandelt hat, ob er an den vorgeworfenen Steuerhinterziehungen genauso viel Anteil hatte wie seine Mutter, die offiziell als Geschäftsführerin eingetragen war.

Seine Verteidigung will ihn, zwar mit leitender Funktion, aber dennoch als nicht verantwortlichen Angestellten der Firma darstellen. Staatsanwaltschaft und Steuerbehörde wiederum wollen ihm ein geplantes und vorsätzliches Umlaufen der Steuergesetze in Gemeinschaft mit seiner Mutter nachweisen.

Der Außendienstmitarbeiter also beschreibt seine langjährige Geschäftsbeziehung zu der Malerfirma, bezeichnet sie als wichtigen Kunden, der intensiv betreut wurde durch persönliche Besuche. Der Zeuge erklärt, er sei mit einer Rechtsanwältin gekommen, um seine Aussage zu korrigieren.

Seit 2011 ermitteln die Finanzbehörden

Seit 2011 hatte die Steuerfahndung nämlich angefangen, gegen die Verantwortlichen der Malerfirma zu ermitteln, hatte Befragungen durchgeführt und Dokumente sichergestellt. Auch dieser Außendienstmitarbeiter war damals zur Malerfirma befragt worden und zwar von „drei Damen“, wie er erzählt.

Der Zeuge betont vor Gericht, dass er nie gesagt habe, der Angeklagte sei Geschäftsführer der Firma. Er berichtet, man habe ihn damals zwei Stunden lang ohne Pause befragt. Er habe seine Aussagen im Protokoll mehrfach korrigieren lassen müssen. Am Ende habe er abgekämpft einfach nur noch zugestimmt. Er habe das komplette Protokoll mit seinen Aussagen nie gesehen.

In dem Vernehmungsprotokoll von damals, das der Richter am Donnerstag vorliest, gibt es Widersprüche: Der Zeuge sagte bei der Vernehmung erst, er wisse nicht, wer Geschäftsführer der Firma sei. Ein paar Seiten später dann, dass der Angeklagte Geschäftsführer sei. Vor Gericht betont der Zeuge wiederum, der Angeklagte sei eine Art Teamleiter oder höherer Vorarbeiter aber keinesfalls Geschäftsführer gewesen, während seine Frau die Leitung bei Finanzen und Buchhaltung innehatte.

Widersprüche in Aussage

Auf Nachfragen des Richters ergibt sich: Nach seiner Aussage bei der Steuerbehörde erzählte der Zeuge damals dem Angeklagten und seiner Frau von der Vernehmung. Der Zeuge versichert den beiden, er habe nie behauptet, dass der Angeklagte Geschäftsführer der Firma sei. Der Angeklagte und seine Frau hätten den Zeugen damals gefragt, ob er auch bestätigen würde, dass er dies nie gesagt habe.

„Jederzeit“, antwortete der Zeuge ihnen beflissentlich und er würde dies auch immer wieder tun, betont er vor Gericht. Auf Nachfrage der Staatsanwaltschaft sagt er, der Angeklagte und seine Frau haben dafür keinerlei Zahlungen, Leistungen, Versprechungen angeboten und auch das Fortführen der Geschäftsbeziehung nicht davon abhängig gemacht.

Aber wie kommt der Zeuge darauf, dass falsche Aussagen im Protokoll stehen, wenn er es nie gesehen hat? Auf diese Frage des Richters erklärt der Zeuge, dass er Teile seiner Aussage doch gesehen habe.

Anwalt zeigt Zeugen Beweismittel

Wo, will der Richter wissen. Antwort: In der Kanzlei des Anwalts. Ob dieser denn zufällig hier im Saal sitze? Der Herr neben dem Angeklagten vielleicht? Ja, sagt der Zeuge. Er habe in dessen Kanzlei eine eidesstattliche Erklärung unterschrieben, dass er die entsprechenden Aussagen zurücknimmt. Warum das dem Angeklagten so wichtig war, weiß der Zeuge nicht. Er habe eben einfach unterschrieben.

Die Staatsanwaltschaft fragt, wie hoch die Provision des Zeugen aus seinen Verkäufen an die Malerfirma sei. Und wie viel koste ihn denn die Rechtsanwältin, die neben ihm sitzt? Da sei nichts vereinbart. Wieso, wer bezahlt denn die Rechtsanwältin? Der Angeklagte, sagt der Zeuge. Dieser habe die Anwältin zum Gericht bestellt und dem Zeuge spontan als Rechtsbeistand angeboten, was er annahm.

Der Zeuge wird entlassen. Richter und Staatsanwältin werfen sich einen langen, eingehenden Blick zu. Richter Caspari erklärt: Anwälte dürfen mit Zeugen sprechen und diese befragen, aber es empfiehlt sich, das dem Gericht vorher mitzuteilen. Ansonsten entstehe ein „seltsamer Eindruck“, vor allem bei den Schöffen, die als freiwillige Laien dem Richter zur Seite stehen. Falschaussagen könnten Zeugen in ungünstige Lagen versetzen, diese sogar selbst angeklagt werden.

Richter moniert Methoden

„Ob das ganz koscher ist, dass der Rechtsanwalt eines Zeugen vom Angeklagten bezahlt wird – so etwas hatte ich noch nicht“, sagt Richter Caspari. Verboten sei dies allerdings nicht, Zeugen können einen Rechtsbeistand wählen.

Der Rechtsanwalt des Angeklagten erklärt, dass Vernehmungsprotokoll der Steuerfahndung zeige große Widersprüche. Die Kanzlei wollte die Aussagen als manipuliert und unglaubwürdiges Beweismittel darstellen. Dennoch, so der Richter, wäre es wichtig gewesen, die Aussagen an der richtigen Stelle, bei der Steuerfahndung nämlich, zurückzunehmen. Später das Gegenteil im Prozess auszusagen sei „ungünstig für die Würdigung des Gerichts“.

Einen letzten Einwurf des Rechtsanwalts, der Zeuge sei eben vorsichtig geworden, beantwortet der Richter mit den Worten: „Nein, nein, nicht der Zeuge ist vorsichtig geworden. Der Angeklagte ist vorsichtig geworden.“