Schweinemast in Hecklingen: Wie viel Geruch aufs Land?

Die Alboco GmbH mästet in ihrer Anlage in Hecklingen rund 9000 Schweine in den Ställen.

Hecklingen - Vor 21 Jahren übernahmen die beiden mit der Region verbundenen Landwirte, die auch in Badeleben und Ohrsleben (Bördekreis) tätig sind, die in den 1970er Jahren am Ortsrand von Hecklingen errichtete Schweinemastanlage der ehemaligen LPG Tierproduktion und brachten ihre Kompetenzen in den Agrarbetrieb ein.