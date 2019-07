Der Schock traf das Rasentreckerrennen in Amesdorf kurz vor 18 Uhr, als es in Richtung der letzten Runde ging. Ein Fahrer überschlug sich mit seinem Trecker und verletzte sich schwer. Die Organisatoren und Helfer stehen zusammen und schirmen ihn ab. Der Fahrer aus Peine ist in der Szene beliebt. Foto: Franziska Richter