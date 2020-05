Seit vielen Jahren schon treffen sich in Staßfurt Menschen mit psychischen Problemen in lockeren Selbsthilfegruppen.

Staßfurt l Und plötzlich kommen doch die Tränen. Ganz still, ohne großes Schluchzen. Tränen lügen nicht. Sie sind rein. Tränen sind ein Ausdruck des Schmerzes, der Trauer, von Angst oder Hilflosigkeit. Tränen sind aber auch befreiend, pusten die Verklemmungen im Kopf hinweg und lassen durchatmen. Vor allem, wenn da jemand ist, der zuhört und Anteilnahme zeigt. Wer weint, der hat gelernt seine Emotionen zu verarbeiten. Denn nur wer sich seinen Gefühlen stellt, kann auch damit umgehen.

Es war also kein schlechtes Zeichen, dass der Frau im etwas gesetzteren mittleren Alter das Wasser in den Augen stand. Wer Menschen versteht, versteht ihre Gefühle. Die Frau war eine der fünf Menschen, die sich im Staßfurter Tiergarten versammelt hatten. Die Selbsthilfegruppe für psychosomatische Probleme wie Depressionen vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband hatte ihr wöchentliches Treffen abgehalten.

Menschen mit unterschiedlichen Schicksalen kommen da seit Jahren zusammen. Sie reden über Schicksalsschläge, aber auch über gute Sachen. Das Leben meint es nicht immer gut, aber die positiven Seiten erhellen doch so manche grübelige und dunkle Stunde. Vor allem in der Gemeinschaft. Und die Staßfurterin erzählt nun, dass sie vor acht Jahren ihr erstes Enkelkind verloren hat. Seitdem hat sie Depressionen, plagt sich herum. Im Dezember 2019 starb das zweite Enkelkind. Das Mädchen starb mit acht Monaten. Ihre Schwiegermutter – eine wichtige Bezugsperson – ist ebenfalls vor einigen Jahren gestorben. Zudem hatte ihr Mann einen schweren Verkehrsunfall.

Ein Mann im ähnlichen Alter erzählt, dass er als Kind innerhalb der Familie missbraucht wurde. Mit zwölf Jahren hatte er den ersten Suizidversuch unternommen, Alkohol war da schon im Spiel.Nachdem er das Erlebte 25 Jahre lang verdrängen konnte, kam alles wieder hoch, als seine Frau vor über zehn Jahren verstarb. Er verlor seinen Job. Es folgten weitere Selbstmordversuche. Sein Sohn fiel zwischendurch ins Koma, seine Tochter hatte eine Totgeburt. Seine Stimme ist leise, wenn er spricht. Aber er ist froh, dass er nun darüber reden kann. Wenn das Gruppengespräch kurz danach sich den schönen Seiten im Leben widmet, dann lacht er. Laut und deutlich. Das Schicksal hat es nicht gut mit ihm gemeint. Aber im Geiste steht er immer wieder auf.

Bereits seit 2014 treffen sich die Gruppenmitglieder. Ursprünglich fanden die Treffen im Staßfurter Krankenhaus statt. Untereinander kannte man sich, weil man zu gleichen Zeiten in der Tagesklinik stationiert war. Im Dezember 2019 suchte sich die Gruppe in den Räumen der Volkssolidarität am Luisenplatz ein neues Zuhause. „In Staßfurt gibt es vier solche psychologischen Gruppen“, sagt Heike Krümmling, die beim Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband die Selbsthilfekontaktstelle im Salzlandkreis leitet.

Aus der Isolation herauskommen

Drei weitere gibt es in Schönebeck, eine wird gerade in Pömmelte gegründet. Der Salzlandkreis ist dabei in Sachsen-Anhalt einer von zwölf Kreisen, in denen der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband diese Austauschmöglichkeit anbietet. Alles kann, nichts muss, ist dabei das Motto. Im Salzlandkreis gibt es seit 2007 Selbsthilfegruppen. Aber eben nicht nur für psychische Erkrankungen. Darmerkrankte, Rheumatiker, an Multipler Sklerose Erkrankte: Sie alle haben Anlaufpunkte im Salzlandkreis. „Insgesamt gibt es 79 Gruppen im Salzlandkreis“, sagt Krümmling.

Besondere Zuwendung brauchen dabei natürlich die psychisch Erkrankten. Nicht nur, weil sie sich öfter treffen. „Sie brauchen mehr Betreuung. Die Gruppen leben vom persönlichen Austausch. Es ist wichtig, dass sie aus der Isolation herauskommen“, sagt Krümmling. Die Staßfurter Gruppe besteht aus acht bis zehn Personen, wenn alle da sind. Für Heike Krümmling ist es eine ihrer „Lieblingsgruppen“, wie sie es nennt. Denn die Staßfurter sind sehr aktiv. Jetzt am Sonntag macht die Gruppe einen Ausflug nach Magdeburg. Dort ist eine Bootstour mit Grillen auf der Elbe geplant. Es gab auch schon Ausflüge in den Harz, Ausflüge zum Weihnachtsmarkt oder Oldtimer-Fahrten. In der Weihnachtszeit werden auch Plätzchen gebacken.

Es ist nicht übertrieben: „Es haben sich Freundschaften entwickelt“, sagt eine Frau. Familien sind auch dabei. Man hilft sich, unterstützt sich. Auch die WhatsApp-Gruppe ist ein seelischer Anker. Dort gibt es jeden Tag ein Guten Morgen. „Und wenn jemand gerade Hilfe braucht, dann merken wir das und sind sofort da.“ Dann gibt es Telefonate.

Aber natürlich darf jeder selbst bestimmen, wann er was erzählt. „Was hier in der Gruppe erzählt wird, bleibt in der Gruppe. Die Gespräche sind sehr gut, man hilft sich und fühlt sich verstanden“, sagt ein Mann. „Und wenn wir uns länger nicht getroffen haben, merken wir, dass etwas fehlt.“ In Corona-Zeiten war das natürlich der Fall. Einige Wochen sahen sich die Gruppenmitglieder gar nicht, weil die Räume am Staßfurter Luisenplatz nicht genutzt werden konnten. Dann entdeckten die Gruppenmitglieder das Skypen für sich. Und nun treffen sie sich seit drei Wochen unter freiem Himmel im Tiergarten. Immer mit genügend Abstand. Es gibt dann Kaffee. „In der Gruppe kann ich mich sogar mehr auslassen, als zu Hause. Denn die, die die Probleme nicht haben, verstehen das nicht“, sagt eine Frau.

Manchmal reicht der kleinste Anlass, um große Traurigkeit zu erzeugen. „So wie man alleine ist, grübelt man. Ein Wort im TV reicht, damit es umschlägt“, sagt ein Mann, für den es gerade zu Beginn der Corona-Zeit schlimm war. 14 Tage hatte er gar nicht das Haus verlassen, keine sozialen Kontakte mehr. Er konnte nicht schlafen. „Aber das hat sich gelegt.“

In Behandlung sind alle. Aber auf unterschiedliche Weise. Der eine geht zum Ergotherapeuten mit Gesprächstherapie. Der andere zum Psychiater. Ein Päckchen hat jeder zu tragen. Auch die Frau, die in einem Supermarkt arbeitet.

Anonymität der Hilfesuchenden gewahrt

„Ich bin eines morgens aufgestanden und habe mich schon gefreut, abends wieder ins Bett zu gehen. Eine Zeit lang wollte ich dann gar nicht mehr aufstehen.“ Es war ein Burnout. „Ich war neun Monate zu Hause.“ Was passiert ist? „Ich habe die Arbeit komplett an mich gerissen, konnte nicht nein sagen.“ Dann kam der Zusammenbruch. „Heute geht es mir viel besser“, sagt sie. Sie kann besser damit umgehen. Komplett geheilt ist aber niemand. Depressionen kommen und sie bleiben oft. Aber damit umzugehen lernen, das kann jeder. Wenn er sich professionelle Hilfe sucht.

„Leider ist die Selbsthilfe nicht bekannt genug“, sagt Heike Krümmling. „Neuanfragen landen bei mir, ich vermittle dann.“ Dabei arbeitet sie auch mit Krankenhäusern und anderen Beratungsstellen zusammen. „Wichtig ist: Alles bleibt anonym. Ohne Erlaubnis werden keine Daten, keine Telefonnummern herausgegeben“, so Krümmling. Optimal wären acht Personen in so einer psychosomatischen Gruppe. Maximal zehn sind angebracht. In der Staßfurter Gruppe sind die Arme offen. Niemand wird weggeschickt. „Man braucht einfach wen zum Unterhalten.“ Auch außerhalb der Gesprächsrunden, die einmal die Woche stattfinden.

Sollte der Grillspaß am Sonntag wegen schlechten Wetters nicht funktionieren, haben die Staßfurter schon einen Plan B. „Dann fahren wir zum Wartenberg nach Calbe.“ Der Rest der Gruppe nickt. In Corona-Zeiten müssen sich die Gruppenmitglieder nicht anfassen, um sich die Hände zu reichen. Jeder ist für Jeden da. Die Selbsthilfegruppe in Staßfurt ist offen für neue Mitglieder. Denn: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber: Geteilte Freude ist doppelte Freude. Unter diesem Motto wird viel gelacht, aber auch manchmal geweint. Damit alle ihren Weg aus der eigenen persönlichen Krise finden.

Geht es Ihnen schlecht? Fällt es Ihnen schwer, aufzustehen? Haben Sie Suizidgedanken? Spüren Sie depressive Verstimmungen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit niemandem offen darüber reden können? Möchten Sie

sich mit Gleichbetroffenen austauschen sowie die Kraft der Gemeinschaft nutzen, um Mut und Lebensfreude wieder zu erhalten? Heike Krümmling von der Selbsthilfekontaktstelle Salzlandkreis ist telefonisch unter (0340) 661 58 117 sowie per Mail unter hkruemmling@paritaet-lsa.de zu erreichen. Sie vermittelt und berät.