Einkaufen Shopping in Staßfurt: Mit einem Schmunzeln durch die Steinstraße

Gleich in mehreren Geschäften in der Steinstraße in Staßfurt befinden sich in den Schaukästen lockere Sprüche auf Kreide, Gereimtes, immer mit einem Augenzwinkern. Die Staßfurter Gewerbetreibenden überzeugen mit Humor.