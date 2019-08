48 Spielplätze gibt es in Staßfurt. Einmal jährlich wird jeder von der Dekra geprüftt. Staßfurt schneidet gar nicht so schlecht ab.

Staßfurt l Mit dem Finger zieht Frank-Uwe Kabbe-Heyer an der nicht mehr normgerechten Verdrahtung. Sein Mittelfinger passt hindurch, wo sonst alles auf Kante geschweißt ist. Das darf so nicht sein, hier wird es einen Vermerk geben. Es muss gehandelt werden, damit Kinder in Sicherheit spielen können. Hier – auf dem öffentlichen Spielplatz zwischen Tiergarten und der Ganztagsschule „Am Tierpark“ in Staßfurt – gibt es Mängel.

Gut, dass es den Dekra-Prüfer gibt. Das ganze Jahr über kommt der Mann regelmäßig zum Sicherheitscheck in die Salzstadt. Und er kommt oft. Ganze 48 Spielplätze gibt es in Staßfurt und den 14 Ortsteilen. Vergangene Woche gab es wieder eine Stippvisite. Da wurden unter anderem Spielplätze in Rathmannsdorf und Neundorf unter die Lupe genommen. Was passiert da eigentlich? Und warum ist das notwendig? „Wir haben eine Mängelkategorie, bei der wir in geringfügige, mittlere und gefährliche Mängel unterscheiden“, erklärt Kabbe-Heyer. Und so wird auch Staßfurt auf Herz und Nieren geprüft.

Wobei die Knie der Stadt nicht mehr schlottern, wenn der Dekra-Mann anrückt. „Staßfurt ist Vorreiter“, erklärt Kabbe-Heyer. Denn beim Stadtpflegebetrieb ist ein Mann angestellt, der von Ingo Brüggemann – Leiter des Stadtpflegebetriebs – gern als „Mann mit den goldenen Händen“ bezeichnet wird. Dieser nimmt kaputtes Holz gleich mal mit in die Werkstatt, bearbeitet es oder baut zerstörte Teile normgerecht nach. Eine gut ausgearbeitete Tischlerei sorgt dafür, dass es in Staßfurt kaum oder eigentlich nie gefährliche Mängel gibt. Quartalsweise führt die Stadt selbst eine Verschleißprüfung durch.

Wenn der Dekra-Prüfer einmal im Jahr vorbeikommt, gibt es selten Überraschungen. „Große Mängel gibt es so gut wie gar nicht in Staßfurt“, sagt Kabbe-Heyer. Und so etwas wie ein hauseigener Tischler sei Gold wert. „Das gibt es in dieser Region so gut wie gar nicht. Das ist einzigartig und spart viel Geld“, so Kabbe-Heyer. „Der Stadtpflegebetrieb macht mit der vorbeugenden Instandsetzung einen guten Job. Aber man findet immer was.“

Appell

Sorgenfalten gibt es dabei vor allem immer wieder bei öffentlichen Spielplätzen. Dort also, wo kein Hausmeister tägliche Kontrollrunden macht. Spritzen habe man da schon gefunden. Müll und Graffiti seien keine Sicherheitsrisiken, aber durchaus ein großer ästhetischer Mangel. In anderen Kommunen würden auch Bürger selbst darauf achten, wenn es Probleme auf Spielplätzen gibt. Dieser Zusammenhalt fehlt Staßfurt oft. Daher sagt auch Ingo Brüggemann: „Unser Appell ist: Seid ein Vorbild für Kinder, seid couragiert.“ Die Spielplätze sollen so gehalten werden, dass Kinder sich dort wohlfühlen. Noch hat der Stadtpflegebetrieb zudem seinen Mitarbeiter, der durchgefaulte Balken ersetzt, Farbbehandlungen an den Spielgeräten durchführt. Der schüchterne Mann, der nicht in der Öffentlichkeit genannt werden will, ist ein Segen. „Das Problem ist, dass er in ein paar Jahren in Rente gehen wird. Es wird schwer werden, einen Nachfolger zu finden“, sagt Brüggemann.

Doch was macht die Dekra genau? Weltweit prüft sie nicht nur Autos, sondern auch Aufzüge, Immobilien oder eben auch Spielplätze. Immer geht es um die Sicherheit. „Der Fallschutzkies darf zum Beispiel nicht höher als 20 Zentimeter sein“, erklärt Kabbe-Heyer. Liegt der Kies niedriger, muss er aufgelockert werden. Die Dekra weist beim Abrieb bei Schraubverbindungen an Ketten und Schaukeln hin, bevor diese reißen. Lose Seile werden angekreidet, morsche Stellen aufgeführt. Hier führen Mitarbeiter der Dekra zum Beispiel eine Bohrnadel in die Balken ein, um zu prüfen, wie dicht das Holz noch ist. Gerade Löcher sind verdächtig. Auch wenn diese sehr klein sind.

So zum Beispiel an der Uhland-Schule. Bei der Kontrolle des Spielplatzes entdeckte die Dekra am Balancierbalken ein kleines Loch. Innen war der Balken schon 40 Zentimeter hohl. Ein echtes Sicherheitsrisiko. Beim Spielplatz an der Grundschule in Löderburg wurde festgestellt, dass es am Pavillon morsche Hölzer gibt. Diese müssen ausgewechselt, fehlende Dachlatten ersetzt werden.

Bei den Kontrollen in Rathmannsdorf und Neundorf vergangene Woche gibt es vor allem aus Rathmannsdorf erfreuliche Nachrichten. „Da war nichts“, sagt Kabbe-Heyer. „Außer Graffiti vom FCM.“ Die unschön seien, aber kein Sicherheitsrisiko darstellen. In Neundorf wurden an einer Beton-Sitzgruppe ausgefräste Kanten festgestellt. Kabbe-Heyer vermutet, dass das mutwillig geschehen sei. Beim Karussell hat sich die Beschichtung gelöst. Beides sind keine geringfügigen Mängel mehr. Heißt also: Es muss gehandelt werden.

Was die Dekra sonst noch so feststellt: Abbröselnde Ränder an Tischtennis-Platten, vorstehende Drähte an Zäunen, fehlende Palisaden, instabile Hütten, lockere Schraubverbindungen. „Es gibt einen klaren Ablaufplan“, sagt Frank-Uwe Kabbe-Heyer. Einmal musste in Staßfurt ein Spielplatz sofort wegen großer Sicherheitsmängel gesperrt werden. Sonst kommt das aber in Staßfurt nicht vor.

Wo es in Staßfurt kaum Probleme mit der Sicherheit gibt, so sind es aber immer wieder unachtsame Rowdys, die Spielplätze und Spielanlagen verwüstet, verdreckt und zerstört zurücklassen.

Problem Skateranlage

Jüngstes Beispiel ist die Skateranlage auf dem Neumarkt in der Lehrter Straße. Sowieso gebe es dort kaum Skater. Das sei ein Treffpunkt für Jugendliche zum Zeitvertreib. Nun entdeckten Mitarbeiter des Stadtpflegebetriebs schwarze Spuren, die sich tief in den Belag eingefressen haben. Offensichtlich ist dort jemand mit einem Auto drauf- und drübergefahren. „Das ist einfach sehr ärgerlich“, sagt Ingo Brüggemann. Dieser Vandalismusschaden wurde dem Fachdienst der Stadt bereits übermittelt. Der Schaden scheint aber hoch zu sein, dort wo rücksichtslos gehandelt wird.