Sinkender Pegel beim Albertinesee in Üllnitz: Kann ein Zulauf vom Karlssee helfen?

Üllnitz - Mehrere Anwohner hatten Alarm geschlagen, die lose Gruppierung „Freunde des Albertinesees“ auf das Problem hingewiesen: Der Pegel des Badegewässers Albertinesees in Üllnitz ist in diesem Sommer gesunken. Schon wieder. Mehr als ein Meter wurde da teilweise ausgemacht. Das Problem mit dem schwankenden Wasserstand besteht seit Jahren und Jahrzehnten. Allein: Es ist bisher ungelöst. Weil auch niemand so genau weiß, welche Zuläufe der See hat.